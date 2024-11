2025 startet das neue Musikvermittlungsprogramm der Schwetzinger SWR Festspiele. Junge Menschen dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot an musikalischen Erlebnissen freuen!

Im Programm Mittendrin können Schüler:innen Proben der großen Musiktheaterproduktionen besuchen und so einmalige Einblicke ins Festspielgeschehen erhalten. Weitere Konzerte und Workshops in vertrauter Umgebung – in der Schule oder im Klassenzimmer – sind ideal, um Künstler:innen und ihre Musik näher kennenzulernen.

Termine

Montag, 5. Mai & Dienstag, 6. Mai

Raphaela Gromes & Julian Riem – Gesprächskonzert in der Schule

Seit vielen Jahren setzt sich die Cellistin Raphaela Gromes für Werke von Komponistinnen ein. Das dokumentiert auch ihr Album Femmes mit Musik aus neun Jahrhunderten – von Hildegard von Bingen über Clara Schumann bis hin zu Billie Eilish. Für Schüler:innen spielt Gromes Stücke ihrer CD, informiert über Komponistinnen und Werke und erzählt, warum viele Frauen in der Musik lange im Schatten von Männern standen.

Für einzelne Klassen oder als Schulkonzert, Voraussetzung: Raum mit Klavier

Altersempfehlung: ab 13 Jahren | Dauer: 90 bis 120 Minuten

*

Dienstag, 6. Mai & Freitag, 16. Mai

Julian Prégardien & Julian Riem – Die schöne Müllerin · Workshop in der Schule

Schuberts Liederzyklen als packende Dramen: Das kann man bei Julian Prégardien erleben. Die schöne Müllerin hat es dem Tenor besonders angetan. In einem Klassenworkshop stellt er die 20 Lieder vor und erzählt, wie sich seine Beziehung zu diesem Werk im Lauf der Zeit entwickelt hat. Gemeinsam mit den Schüler:innen befragt er Die schöne Müllerin nach ihrer Aktualität für junge Menschen heute.

Voraussetzung: Raum mit Klavier

Altersempfehlung: ab 15 Jahren | Dauer: 90 bis 120 Minuten

*

Donnerstag, 8. Mai

Vivid Consort – Konzert in der Schule

Das englische Wort „vivid“ heißt „lebendig“, und so mixen die drei Musikerinnen des Wiener Vivid Consort Blockflötenspiel mit Gesang, unkonventionelle Interpretationen alter Musik mit Werken unserer Zeit. Das tut das Ensemble auch in seinem moderierten Schulkonzert – und geht außerdem im Gespräch mit Schüler:innen der Frage nach, was in der Musik eigentlich „alt“ und was „neu“ ist.

Altersempfehlung: ab 14 Jahren | Dauer: nach Absprache

*

Dienstag, 20. Mai

La Petite Écurie – Workshop in der Schule

Dieser Workshop für Schulen des Residenzensembles La Petite Écurie richtet sich an circa 30 Kinder und widmet sich der Musik des Barocks. Der besondere Bau der Instrumente dieser Zeit wird ebenso thematisiert wie die musikalische Darstellung von Gefühlen, den sogenannten Affekten.

Altersempfehlung: 7 bis 9 Jahre | Dauer: 50 Minuten

*

Montag, 28. April, 11 Uhr, Rokokotheater

Adam & Eva – Musiktheater | Probenbesuch

Wie entsteht eine Uraufführung im Musiktheater? Wie greifen Text, Musik, Bühne und Inszenierung ineinander, was können Licht, Video und Ton verändern? Rund um einen Probenbesuch geben beteiligte Künstler:innen Auskunft über den Produktionsprozess, zum Musikstilmix von Adam und Eva und zu einem hochaktuellen Stück, das nach den Grenzen der individuellen Freiheit und der Verantwortung des Einzelnen fragt.

Altersempfehlung: ab 15 Jahren | Dauer: 90 bis 120 Minuten | Hinweis: Schüler-Ticket für die zweite Vorstellung, am Sonntag, den 4. Mai, 18 Uhr: 10 €

*

Freitag, 23. Mai, 10 Uhr, Rokokotheater

Amor vincitore – Musiktheater | Probenbesuch

Alcidoro ist in Dalisa verliebt. Sie möchte aber lieber alleine bleiben. Kann der Liebesgott Amor helfen? In Amor vincitore dreht sich alles um Lust und Liebe. Beim Probenbesuch kann man beobachten, wie das Regieteam mit diesem über 250 Jahre alten Werk heute umgeht. Und man erfährt im Gespräch mit Produktionsbeteiligten, warum und wie ein altes Stück heute noch brennend aktuell sein kann.

Altersempfehlung: ab 15 Jahren | Dauer: 90 bis 120 Minuten

*

Die Angebote von Mittendrin sind kostenfrei und richten sich an Schulen in Schwetzingen und im Umkreis der Stadt. Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail: mv-festspiele@swr.de

Mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Schwetzingen und Fuchs SE