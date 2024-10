RheinVokal 2024 – London by Night

VOCES8, eines der führenden und populärsten A-cappella-Ensembles weltweit, begeistert Jung und Alt. Dies belegen hunderttausende Aufrufe seiner Videos und millionenfach gehörte Alben; Konzerte sind sofort ausverkauft. Mit der gemeinnützigen VOCES8 Foundation setzt sich das Ensemble leidenschaftlich für Musikvermittlung ein und erreicht jährlich rund 40.000 Menschen in seinen Workshops und Meisterkursen. Bei RheinVokal zeigen die Briten zum Auftakt ihrer 20. Jubiläumssaison in Madrigalen und Liedern aus fünf Jahrhunderten sowie Jazz- und Pop-Arrangements die ganze Bandbreite ihrer Vokalkunst.

VOCES8

William Byrd:

"Haec dies" für 6 Singstimmen T55

Benjamin Britten:

"Choral Dances" für gemischten Chor zu 4 Stimmen a cappella aus "Gloriana" op. 53, Oper in 3 Akten

Thomas Tallis:

"O nata lux de nomine", Motette für gemischten Chor zu 5 Stimmen a cappella

Charles Villiers Stanford:

"Beati quorum via" op. 38 Nr. 3 aus 3 Motetten op. 38 für gemischten Chor a cappella

Arthur Sullivan:

"The Long Day Closes" für gemischten Chor a cappella

Roxanna Panufnik:

"Love Endureth" für Chor a cappella

Orlando Gibbons:

"O Clap Your Hands" für gemischten Chor zu 8 Stimmen a cappella

Johann Sebastian Bach:

"Bourrée" aus Englische Suite Nr. 2 BWV 807 für Vokalensemble, bearbeitet von Ward Swingle

Orlando Gibbons:

"The Silver Swan", Madrigal

Thomas Weelkes:

"As Vesta Was from Latmos Hill Descending", Madrigal für 6 Stimmen a cappella

Kate Rusby:

"Underneath the Stars" für Vokalensemble, bearbeitet von Jim Clements

Mumford & Sons:

"Timshel" für Vokalensemble, bearbeitet von Jim Clements

Van Morrison:

"Moondance" für Vokalensemble, bearbeitet von Alexander L'Estrange

Carroll Coates:

"London by Night" für Vokalensemble, bearbeitet von Gene Puerling

Bart Howard / Jimmy Van Heusen / Sammy Cahn:

"Come Fly with Me to the Moon" für Vokalensemble, bearbeitet von Alexander L'Estrange

(Konzert vom 4. August 2024 im Kulturzentrum kING, Ingelheim)