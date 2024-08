Musik plus ix – Erfrischung, Früchtchen und Melone

Mit Timo Brunke

Etwas zur Jahreszeit. Etwas aus der Zeitung. Eine Frühstücksbetrachtung und immer wieder tief schürfender Leichtsinn. Wenn der Monat einen fünften Samstag hat, zieht Timo Brunke für die Musikstunde aus, um sich seinen Reim zu machen, auf dies und das. Und im August eröffnet er eine kleine Strandbar und reicht Erfrischungen und Früchte.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Präludium op. 46 Nr. 1

Siegfried Schwab (Gitarre)



Wolfgang Amadeus Mozart:

(5) Fin ch'han dal vino aus Don Giovanni

Zefiro



Gerhard Froboess:

Pack die Badehose ein

Die kleine Cornelia (Gesang)

Schöneberger Sängerknaben

Heinrich Riethmüller und seine Solisten

Leitung: Heinrich Riethmüller



Percy Aldridge Grainger:

4. Satz: The "Gum-suckers" March aus In a nutshell, Sinfonische Suite für Orchester

BBC Philharmonic

Leitung: Richard Hickox



Bedřich Smetana:

Am Meeresufer, Konzert-Etüde für Klavier gis-Moll op. 17 (B 119)

Claudius Tanski (Klavier)



Herbie Hancock:

Watermelon man, Soul Jazz

Jon Carl Hendricks (Gesang)

Ensemble



Max Gaier, Miki Liebermann, J. Hanibal Scheutz, Robert "Bobby" Slivovsky:

Schneid die Melone an

5/8erl in Ehr'n



Pietro Mascagni:

Kirschenduett aus L'amico Fritz (2. Akt)

Mirella Freni (Sopran)

Luciano Pavarotti (Tenor)

Chorus of the Royal Opera House Covent Garden

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Gianandrea Gavazzeni



Claude Debussy:

Nr. 3: Le vent dans la plaine. Animé aus Préludes, Heft 1, L 117

Martin Klett (Klavier)



Johann Strauß Sohn:

Wo die Citronen blüh'n, Walzer op. 364

Wiener Philharmoniker

Leitung: Franz Welser-Möst



Albert-Heinrich Zabel:

La Source für Harfe op. 23 (Die Quelle)

Silke Aichhorn (Harfe)