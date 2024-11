Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ines Pasz



Album-Tipp

Heinrich Schütz: Historia der Geburt Christi - mit Vox Luminis und Lionel Meunier

Thema Musik

Ein Fest fürs Leben - Paris in den wilden 20ern

Zum 100. Todestag von Giacomo Puccini

Folge 2: Puccini und der Abschied



Antonín Dvořák:

Slawischer Tanz Nr. 2 e-Moll

The Philharmonics

Heinrich Schütz:

O bone Jesu, fili Mariae. Geistliches Konzert, SWV 471

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

François Couperin:

3 Sätze aus Klaviersuite Nr. 21 e-Moll,

Fazıl Say (Klavier)

Francis Poulenc:

Rondeau aus "Les Biches"

Ulster Orchestra

Leitung: Y

Franz Schubert:

Heidenröslein

Julian Prégardien (Tenor)

Xavier Díaz-Latorre (Gitarre)

Richard Strauss:

Waltz Suite aus "Der Rosenkavalier", bearbeitet

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Ferdinand Ries:

Introduktion und Polonaise op. 174

Piers Lane (Klavier)

The Orchestra Now

Leitung: Leon Botstein

Georg Breinschmid:

"Father" aus "Impressionen"

Emmanuel Tjeknavorian (Violine)

Benedict Mitterbauer (Viola)

Jeremias Fliedl (Violoncello)

Dominik Wagner (Kontrabass)

Maximilian Kromer (Klavier)

Francesco Maria Veracini:

Ouverture Nr. 6 g-Moll

L'Arte dell'Arco

Leitung: Federico Guglielmo

Giacomo Puccini:

Minuetto Nr.1

Kammerorchester arcata stuttgart

Leitung: Patrick Strub

Giacomo Puccini:

"Turandot", Nessun dorma

Jonas Kaufmann (Tenor)

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Antonio Pappano

Edvard Grieg:

Peer Gynt Suite Nr. 2, op. 55

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo