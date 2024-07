Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Musik komponieren mit KI, was ist möglich und was nicht?

Musikthema

Das Heim und Flucht Orchester Freiburg: Ein Grundgerüst das mit Improvisation veredelt wird

Musikgespräch

Renaud Capuçon über das letzte Abo-Konzert des SWR-Symphonieorchesters dieser Saison





Sergej Prokofjew:

Toccata für Klavier d-Moll, op. 11

Elena Rozanova (Klavier)

John Adams:

Short Ride in a Fast Machine Fanfare für Orchester und 2 Synthesizer

San Francisco Symphony

Leitung: Edo de Waart

Ganna Gryniva:

Lebidonka

Ganna

Luise Adolpha Le Beau:

Klavierquartett f-Moll, op. 28

Kaleidoscope Chamber Collective

Caroline Shaw:

And the swallow

Choir of Clare College

Leitung: Graham Ross

Kurt Weill:

My ship, aus: Lady in the dark. Musical

Dawn Upshaw (Sopran)

Orchester

Leitung: Eric Stern

Richard Strauss, Vása Prihoda:

Walzer, bearbeitet für Violine und Klavier aus: Der Rosenkavalier

Renaud Capuçon (Violine)

Jérôme Ducros (Klavier)

Richard Wagner, Richard Wagner:

Prélude to 'Parsifal'

Iceland Symph

Leitung: Eva Ollikainen

Jean-Marie Leclair der Ältere:

Violinsonate G-Dur, op. 1 Nr. 8. Bearbeitung, 3. Satz, Gavotte

Wu Wei (Sheng)

Holland Baroque

Leitung: Tineke Steenbrink

Max Reger:

Fünf Humoresken für Klavier, op. 20

Marc-André Hamelin (Klavier)