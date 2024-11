Mittagskonzert vom 29.11.2024

Franz Schubert:

Trio (Sonate) für Violine, Violoncello und Klavier B-Dur D 28

Trio Imàge



LandesJugendChor Rheinland-Pfalz

Leitung: Nele Erastus, Jan Schumacher

Zuzanna Koziej:

"Look around" für 4-stimmigen Chor

Evita Rudžionytė:

"Evening Prayer" für 4-stimmigen gemischten Chor

Charlotte Seither:

"Paintings" für 5-stimmigen gemischten Chor

Jaakko Mäntyjärvi:

"Tag im Winter" für 8-stimmigen Chor

(Konzert vom 24. August 2024 in der Stiftskirche, Neustadt a. d. Weinstraße)



Georg Friedrich Händel:

Triosonate für Oboe, Violine und Basso continuo c-Moll HWV 386a

Ensemble La Risonanza

Josef Mysliveček:

Violinkonzert A-Dur

Leila Schayegh (Violine)

Collegium 1704

Leitung: Václav Luks



Pärt Uusberg:

"Igikestev armastus" für 8-stimmigen Chor

Julija Ovseičiuk:

"Do not stand at my grave and weep" für 4-stimmigen gemischten Chor

Nana Forte:

"Stabat Mater" für 6-stimmigen gemischten Chor

Vaclovas Augustinas:

"kur" für 4-stimmigen gemischten Chor

Alfred Schnittke:

Suite im alten Stil, bearbeitet für Streichorchester

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Leitung: Hermann Bäumer



Miriam Leuther (Sopran)

Anneke Link, Franziska Roos (Alt)

Maximilian Kuhn (Schlagzeug)

Maximilian Rajczyk (Klavier)

Leitung: Jan Schumacher, Nele Erastus

Bob Chilcott:

Little Jazz Madrigals für Chor, Klavier und Schlagzeug

1. "Sing we and Chant it", 2. "Weep, O mine Eyes", 3. "Learned Poets", 4. "Fire, Fire"

Uģis Prauliņš:

"The Songs of Experience" für Soli und 4-stimmigen gemischten Chor

Cyrillus Kreek:

"Mu süda, ärka üles" für 5-stimmigen gemischten Chor

