Kantate vom 19.1.2025

Johann Sebastian Bach:

"Ach Gott, wie manches Herzeleid" BWV 3

Yeree Suh (Sopran)

Leandro Marziotte (Altus)

Benedikt Kristjánsson (Tenor)

Daniel Ochoa (Bass)

Chorus Musicus Köln

Das Neue Orchester

Leitung: Christoph Spering

Johann Ludwig Krebs:

"In allen meinen Taten"

Ludwig Güttler (Trompete)

Friedrich Kircheis (Orgel)

Johann Sebastian Bachs Kantate "Ach Gott, wie manches Herzeleid" BWV 3 gehört zu seinem Choralkantaten-Jahrgang und wurde am 2. Sonntag nach Epiphanias des Jahres 1726 in Leipzig zum ersten Mal aufgeführt. Zum damaligen Sonntagsevangelium, in dem es um die Hochzeit zu Kana geht, hat der Text kaum Bezüge. Die Choralvorlage, ein 18-strophiges Lied von Martin Moller, ist eine Nachdichtung des lateinischen Textes "Jesus dulcis memoria" und besingt vor allem Jesus als Trost und Helfer in der Not. Bach komponiert den Eingangschor hier als bewegendes Klagelied, bei dem zwei Oboi d'amore eindrucksvolle Melodiebögen spannen.