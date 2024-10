Kantate vom 1.11.2024

Orlando di Lasso:

"Justorum animae"

The Cambridge Singers

Philip Moore:

"O Quam gloriosam"

The Vasari Singers

Jeremy Filsell (Orgel)

Leitung: Jeremy Backhouse

Cristóbal de Morales:

"Justi confitebuntur - Eripe me"

Ensemble Plus Ultra

Leitung: Michael Noone

Jan Pieterszoon Sweelinck:

"Iusti autem in perpetuum vivent"

Trinity College Chapel Choir

Thomas Blunt (Orgel)

Leitung: Richard Marlow

Am 1. November wird das Fest Allerheiligen gefeiert, ein Hochfest in der römisch-katholischen Kirche und ein Gedenktag für alle bekannten und unbekannten Heiligen. Passend dazu wird am 2. November beim Fest Allerseelen aller Toten gedacht. Mit diesen beiden Feiertagen wird der November eingeläutet, der auch das Ende des Kirchenjahres mit sich bringt. Zum Fest Allerheiligen gibt es Musik von Orlando di Lasso, Philipp Moore, Cristóbal de Morales und Jan Pieterszoon Sweelinck.