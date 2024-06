Jochen Sandig – seine letzte Saison als Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele hat begonnen

Jochen Sandig hat mehrere Kulturinstitutionen mit aufgebaut und nun sind die Ludwigsburger Schlossfestspiele seine letzte Herausforderung.

Jochen Sandig hat das kulturelle Leben in Berlin nach der Wende mitgestaltet und in der freien Szene viel gegründet: das Kunsthaus Tacheles in der noch unsanierten Berliner Mitte, zusammen mit der Choreografin Sasha Waltz das Tanz-Ensemble Sasha Waltz&Guests, die Sophiensaele, das Radialsystem V – New Space for the Arts und er war fünf Jahre lang in der Künstlerischen Leitung der Schaubühne am Lehniner Platz.

Dann ist der gebürtiger Esslinger beruflich in den Südwesten zurückgekehrt, um als Intendant und Geschäftsführer fünf Ausgaben der Ludwigsburger Schlossfestspiele zu leiten. Gerade hat seine letzte Festival- Saison begonnen.