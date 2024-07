Jazz global – Neue Jazz-Visionen in Südafrika

Mit Babette Michel

In der virtuosen, vielgestaltigen Jazzwelt Südafrikas sprudelt Kreativität. Jazz verbindet sich mit anderen Musikstilen, wird zum Nährboden für neue Ausdrucksformen. Wie die des Pianisten Nduduzo Makhathini. Während die Pianistin Thandi Ntuli neuerdings mit Atem und Stimme experimentiert, schaffen die Songs von IzangoMa, einer Band um den Gitarristen und Sänger Sibusile Xaba, eine lyrisch-spirituelle Atmosphäre. Und natürlich ist Jazz auch eine Art, sich politisch auszudrücken, so wie das Amandla Freedom Ensemble, das sich mit dem Schüleraufstand von Soweto im Apartheid-Südafrika 1976 befasst.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Präludium op. 46 Nr. 1

Siegfried Schwab (Gitarre)



Mandla Mlangeni, Amandla Freedom Ensemble:

Woza

Amandla Freedom Ensemble



Tony Allen & Hugh Masekela:

Coconut Jam

Tony Allen & Hugh Masekela



Nduduzo Makhathini:

Nyonini Le

Nduduzo Makhathini



Tumi Mogorisi:

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Tumi Mogorosi feat. Gabi Motuba



Sibusile Xaba:

Le Nna Mfana

IzangoMa



Thandi Ntuli:

Voice And Tongo Experiment

Thandi Ntuli with Carlos Nino



Thandi Ntuli:

Sunset In California

Thandi Ntuli with Carlos Nino



Asher Gamedze:

Melancholia

Asher Gamedze



Nhlanhla Ngqaqu:

uThixo uKhona

Iphupho L'ka Biko



Vuma Levin:

Yaka Yaka

Vuma Levin



Abdullah Ibrahim:

Water from an Ancient Well – Live

Abdullah Ibrahim