Man gönnt sich ja sonst nichts – Luxus

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Ob Yacht oder goldene Toilettenschüssel, Sterneküche oder Haute-Couture, Yoga-Retreat oder einfach nur mal Zeit für ein gutes Buch: Wir alle haben Vorstellungen davon, was Luxus ist. Aber die können sehr unterschiedlich sein: Wo ist die Grenze zwischen Luxus und Prunk und Protz? Wie viel Luxus verträgt die Gesellschaft? Und wann wird Luxus schal? Die Matinee schwelgt am Ostersonntag im Luxus und entzaubert dabei auch die in oder andere glänzende Fassade.



Wir sind zu Gast auf der Luxusuhren-Messe in Genf, sprechen mit Deutschlands erstem und einzigen Professor für Luxusmarketing darüber, was Luxus eigentlich ist und was uns so daran fasziniert. Wir schippern mit Kreuzfahrtschiffen und erfahren, was es bedeutet, wenn Luxus zum Standard wird. Wir sprechen über verfeinerte Gaumenfreuden und deren Bezug zu Sternen und Hauben, wir wundern uns über tierischen Luxus und schmucke Petfluencer, wir erfahren, warum gebrauchte Luxusprodukte so sehr boomen und wie der Nachhaltigkeitsgedanke den neuen Luxuskonsum prägt. Wir sprechen über Ironie und Luxus und lösen ganz nebenbei auch das ein oder andere Luxusproblem.



Gesprächspartner der Sendung sind der Performance-Künstler und bekennende Dandy Friedrich Liechtenstein, der Gourmet und Gastronomiekritiker Jürgen Dollase und Fernando Fastoso, Professor für Luxusmarketing an der Hochschule Pforzheim.



Redaktion: Georg Brandl

Musikredaktion: Moritz Chelius