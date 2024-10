Improvisiert: This is just – Die Hochstapler in Donaueschingen

JetztMusik

von Julia Neupert

Seit Jahren erforschen Die Hochstapler Strategien einer kollektiv komponierten und improvisierten Musik. Für "This Is Just To Say" hatte das Quartett mit Schlagzeuger Hannes Lingens, Bassist Antonio Borghini, Saxofonist Pierre Borel und Trompeter Louis Laurain drei weitere Musiker*innen eingeladen: die Klangkünstlerin Antje Vowinckel, den Vokalisten Mat Pogo und die neapolitanische Sängerin Cristina Vetrone. In ihrem Konzert bei den Donaueschinger Musiktagen 2023 untersuchten sie gemeinsam die Stimme als maximal formbares musikalisches Material und Sound-Poetry als Ausdruck innerer Vorgänge.



Antonio Borghini, Pierre Borel, Louis Laurain, Hannes Lingens:

Part 1

Die Hochstapler



Hannes Lingens, Antonio Borghini, Louis Laurain, Mat Pogo, Cristina Vetrone, Pierre Borel, Antje Vowinckel, Antje Vowinckel:

This is just to say

Mat Pogo (Stimme, Effekte)

Cristina Vetrone (Gesang, Akkordeon)

Antje Vowinckel (Sopransaxofon,Sampler, vibrierender Lautsprecher)

Antonio Borghini (Kontrabass)

Pierre Borel (Altsaxofon)

Louis Laurain (Trompete)

Hannes Lingens (Vibrafon, Schlagzeug)



Pierre Borel, Louis Laurain, Antonio Borghini, Hannes Lingens:

Playing cards

Die Hochstapler