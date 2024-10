Gast im Studio: Eckart Altenmüller, Professor für Neurophysiologie und Neuropsychologie

Am Mikrofon: Gregor Papsch

Lachen und Weinen in der Musik“ und "Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann“, wichtige Fragen stellt sich Eckart Altenmüller in seinen Büchern und wissenschaftlichen Aufsätzen. Aber warum interessiert sich der Professor für Neurophysiologie und Neuropsychologie eigentlich so für die Musik? Ganz einfach: Eckart Altenmüller ist selbst Musiker. Nach seinem Medizinstudium studiert der gebürtige Rottweiler noch Flöte an der Musikhochschule in Freiburg, bleibt beruflich aber bei der Medizin und leitet zuletzt das „Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin“ in Hannover.



Musikliste:



Joseph Haydn:

Klaviersonate Nr 49 Es-Dur, 1. Satz

Alfred Brendel (Klavier)

Robert Schumann:

"Zwielicht" aus Liederkreis op. 39

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Alfred Brendel (Klavier)

Olivier Messiaen:

Le merle noir

Christian Lardé (Flöte)

Yvonne Loriod (Klavier)

César Franck:

Sonate A-Dur, 1. Satz

Valentino Worlitzsch (Violoncello)

Elisabeth Brauß (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

"Aus Liebe will mein Heiland sterben" aus "Matthäuspassion"

Marie Luise Werneburg - Sopran

Marten Root - Traversflöte

Nederlandse Bachvereniging

Johann Sebastian Bach:

Partita B-Dur, BWV 825, Präludium

Igor Levit (Klavier)