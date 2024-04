Gefühle in der Musik – Wie sie entstehen und was sie auslösen

Ursprünglich wollte Elim Chan Detektivin werden und studierte sogar Forensik und Psychologie. "Aber das Herz hat schließlich gegen das Hirn gewonnen. In der Musik fühlte ich mich immer am freiesten", so Chan. 2014 gewann sie als erste Frau die Donatella Flick Conducting Competition. Seit 2019 ist sie Chefdirigentin des Antwerp Symphony Orchestra. Im letzten Live-Mittagskonzert der Saison gibt die charismatische Dirigentin ihr Debüt beim SWR Symphonieorchester und stellt John Adams' soghaft-tänzerisches Orchesterwerk "The Chairman Dances" der zweiten Sinfonie von Peter Tschaikowsky gegenüber.