Mittagskonzert vom 12.1.2025

Festival Europäische Kirchenmusik 2024

Krupka Trio:

Ulf Krupka (Piano)

Line Falkenberg (Saxofon)

Tine Asmundsen (Kontrabass)



„Hymns in a Jazzmood“

Norwegische Kirchenlieder und geistliche Volksmelodien

aus verschiedenen Jahrhunderten



Bearbeitungen für Jazz-Trio vonUlf Krupka

"I en drøm" (In einem Traum), Kvenisches Volkslied

"Kristus kom med vann og blod" (Christus kam mit Wasser und Blut)

Text: Petter Dass, Norwegisches Volkslied

„No vil eg aldri Jesus gløyma“ (Jesus werd ich nie vergessen)

Text: B. Støylen 1912, Melodie: Georg Neumark 1641

"Lei milde ljus" (Leite, mildes Licht)

Melodie: Charles H. Purday

„Gladelig vil vi Hallelujah kvede“ (Gern singen wir das Halleluja)

Text: Johannes Agricola 1524, Melodie: Ludvig M. Lindeman 1871

"No hvilar skog og lundar" (Nun ruhen alle Wälder)

Text: Paul Gerhardt 1647, Melodie: Heinrich Isaak 1495

"Det finst ei jord" (Es gibt eine Erde)

Text: Jon Fosse, Melodie: Andreas Utnem

„I all sin glans nu stråler solen“ (Die Sonne scheint in voller Pracht)

Text: N.F.S. Grundtvig, vor 1843/1853, Melodie: Henrik Rung 1859

„Du Herre som er sterk“ (Du starker Herr)

Text: Johan Ludvig Runeberg 1857, Melodie: Edvard Grieg 1894/95

"I dine hender" (In deinen Händen)

Text: Nicolaus Selnecker, Melodie: Trond Kverno

"Guds menighet, syng for var skaper" (Gottes Gemeinde singt für unseren Schöpfer)

Text: Grundtvig, Norwegisches Volkslied

Moderation: Ulf Krupka

(Konzert vom 26. Juli 2024 in der Johanniskirche, Schwäbisch Gmünd)

In einer faszinierenden Verbindung von Tradition und Jazz baut Ulf Krupka seine Arrangements von Kirchenliedern aus dem norwegischen Gesangbuch. Inspiriert von skandinavischen Klängen und uralten Volksmelodien, verwandelt er diese „guten alten“ Lieder durch Techniken wie Taktveränderungen und Neu-Harmonisierung in moderne Jazz-Stücke. Ulf Krupka stammt aus Deutschland und arbeitet seit vielen Jahren als Kantor in Norwegen. Dort hat er die Kirchenmusik neu entdeckt: „Unsere norwegischen Kirchenhymnen sind verborgene Edelsteine, die wieder erstrahlen, wenn sie in einem neuen musikalischen Kontext erscheinen.“