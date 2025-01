Chelsea Zurflüh, Sopran

Chelsea Zurflüh (Schweiz), geboren 1995 Privat

Die 1995 geborene Schweizerin mit Wurzeln auf den Seychellen schloss ihr Masterstudium „Specialized Music Performance Opera“ 2021 bei Barbara Locher in Bern mit Bestnote ab. Sie besuchte Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Michelle Wegwart, Hedwig Fassbender, Eytan Pessen und Malcolm Walker.

Von 2021 bis 2023 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich. Dort war sie als Barbarina in „Le Nozze di Figaro“ und als Atalanta in „Serse“ zu erleben. Am Theater Biel-Solothurn sang sie die Titelrolle in „Heidi feiert Weihnachten“. Bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik verkörperte sie die Licori in Vivaldis „La Fida Ninfa“.

Als Gerhilde in Wagners „Die Walküre“ gastierte sie an der Staatsoper Prag, in der Elbphilharmonie Hamburg und im Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Sie sang Konzerte im Wiener Musikverein, im Concertgebouw Amsterdam mit dem Barockorchester La Cetra und in der Liederhalle Stuttgart mit Il Gusto Barocco.

Chelsea erhielt zweite Preise beim Cesti-Wettbewerb in Innsbruck 2022, beim Mozartwettbewerb in Salzburg 2023, beim Otto Edelmann Wettbewerb 2024 und den ersten Preis beim Haydn-Wettbewerb in Rohrau 2024.

Jessica Niles, Sopran

Jessica Niles (USA), geboren 1997 Privat

Jessica Niles wurde 1997 in den Blue Ridge Mountains in Virginia/USA geboren. Schon früh spielte sie Klavier und Violine. Schließlich studierte sie Gesang an der Juilliard School in New York, wo sie unter anderem mit dem Juilliard Vocal Arts Honors Recital und dem Kovner-Stipendium ausgezeichnet wurde.

Von 2021 bis 2023 war sie Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper in München, wo sie unter anderem als Iris in „Semele“, Sandrina in Haydns „L'infedeltà delusa“, Echo in „Ariadne auf Naxos“ und Clorinda in „La Cenerentola“ auftrat.

In der Saison 2023/24 sang sie die Sandra in Bernard Foccroulles „Cassandra“ in Brüssel und kehrte als Marzelline („Fidelio“) nach München zurück. Zu ihren jüngsten Engagements zählen Armida und Almirena in Händels „Rinaldo“ bei den Händel-Festspielen Göttingen und Aminta in Händels „Aminta e Fillide“ mit Les Arts Florissants beim Festival Dans les Jardins de William Christie, in Versailles, im Musée des impressionnismes Giverny und beim Festival Castell de Peralada.

Auf dem Konzertpodium sang Jessica Mendelssohns „Elias“ mit dem Münchner Rundfunkorchester, Werke von Gloria Coates mit dem Münchener Kammerorchester und Bachs Passionen.

Tamara Obermayr, Mezzosopran

Tamara Obermayr (Österreich), geboren 1997 Christian Hartmann

Die Österreicherin Tamara Obermayr, geboren 1997, steht seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Sie begann ihr Studium am Mozarteum Salzburg, wo sie nach zwei Bachelorabschlüssen den Master „Lied und Oratorium“ bei Pauliina Tukiainen und Elisabeth Wilke mit Auszeichnung abschloss.

Anschließend setzte sie ihre Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding mit dem Master „Musiktheater/Operngesang“ bei Daniela Sindram fort. Meisterkurse besuchte sie u. a. bei Christa Ludwig, Malcolm Martineau, Anne Le Bozec, Bernarda Fink und mit ihrem Liedduopartner Hugo Peres beim Lied Festival Zeist.

Sie erhielt Stipendien der Universität Mozarteum, der August Everding Stiftung und der Opera Europa Eva Kleinitz Stiftung. Zu ihren Konzerthöhepunkten zählen Auftritte in der Elbphilharmonie Hamburg, der Isarphilharmonie München, der Stiftung Mozarteum und beim Musikfest Bremen.

Auf der Opernbühne sang sie u. a. Roselane (J. C. Bachs „Zanaida“) im Prinzregententheater München, Ottavia (Monteverdis „L'incoronazione di Poppea“) und Prinz Orlofsky („Die Fledermaus“). Beim Young Singers Project der Salzburger Festspiele 2024 sang sie die Frau mit dem Esel in Orffs „Die Kluge“.

Alberto Robert, Tenor

Alberto Robert (Mexiko), geboren 1999 Privat

Alberto Robert wurde 1999 in Mexiko geboren und begann sein Gesangsstudium am Musikkonservatorium von Celaya. Als „invitado Especial“ des Concurso 2020 der Opera San Miguel wurde er nicht nur früh Mitglied des Mexico Opera Studio in Monterrey, sondern auch in die Accademia Rossiniana „Alberto Zedda“ in Pesaro aufgenommen, wo er in der Studentengala und in „Il viaggio a Reims“ mitwirkte.

Alberto feierte 2020 sein Debüt in der Rolle des Don Ottavio in „Don Giovanni“. Er gewann den ersten Preis beim Opernwettbewerb des Konservatoriums „Carlos Díaz Dupont“ in Celaya und den zweiten Preis bei der Linus Lerner International Singing Competition. Außerdem war Alberto Ehrengast beim XII. Wettbewerb San Miguel de Allende.

In den Jahren 2021 bis 2024 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Stuttgart, wo er Rollen wie den Zeremonienmeister („Die Liebe zu den drei Orangen“), Graf Almaviva („Il barbiere di Siviglia“), Don Ramiro („La Cenerentola“), Don Curzio („Le nozze di Figaro“), Remendado („Carmen“) und Graf von Lerma („Don Carlos“) sang.

Als festes Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart singt er den Rodrigo in „Otello“ und den Glasbläser/Straßensänger in Brittens „Tod in Venedig“.

Felix Gygli, Bariton

Felix Gygli (Schweiz), geboren 1996 Daniele Caminiti Photography

Der 1996 geborene Schweizer Felix Gygli erhielt seine Ausbildung an der Guildhall School of Music and Drama in London und an der Schola Cantorum Basiliensis. Er war Mitglied der Académie Lyrique des Verbier Festivals 2023, wo er mit dem Prix Thierry Mermod für den vielversprechendsten Sänger ausgezeichnet wurde. 2024 nahm er am Carnegie Hall Song Studio unter der Leitung von Renée Fleming teil.

Derzeit ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich. Dort ist er in verschiedenen Produktionen am Opernhaus Zürich zu hören, unter anderem als Phileas Fogg in der Weltpremiere von Jonathan Doves „In 80 Tagen um die Welt“.

Felix ist ein leidenschaftlicher Liedsänger und tritt regelmäßig in Rezitalen mit der Pianistin Jong-Sun Woo und Tomasz Domanski in Großbritannien, Frankreich und der Schweiz auf. In den USA debütierte er mit Schuberts „Winterreise“ mit dem Pianisten Pierre-Nicolas Colombat in Boston.

Er ist Samling Artist und National Opera Studio Young Artist 2022/23, Gewinner des Kathleen Ferrier Awards 2023, des Liedpreises der Queen Sonja Competition 2024 und des ersten Preises der Eastbourne International Singing Competition 2024.

Alexander Grassauer, Bassbariton

Alexander Grassauer Alexander Moitzi

Alexander Grassauer, 1996 in Österreich geboren, erhielt seinen ersten Gesangsunterricht bei Sigrid Rennert und studierte später bei Karlheinz Hanser sowie in der Liedklasse von Florian Boesch in Wien. Künstlerische Impulse erhielt er u. a. von Ramón Vargas, Robert Holl und Elīna Garanča.

Auf der Opernbühne war er als Masetto („Don Giovanni“), Marchese („La Traviata“), Figaro („Le nozze di Figaro“), Sprecher („Die Zauberflöte“) und („Die Fledermaus“) zu erleben sowie in weiteren Partien u. a. an der Semperoper Dresden, der Deutschen Oper am Rhein, dem Staatstheater am Gärtnerplatz und international.

Konzertengagements mit Werken wie Beethovens Sinfonie Nr. 9, Mozarts Requiem und Mendelssohns „Paulus“ führten ihn nach Salzburg, Lissabon, Bangkok und Wien. Gemeinsam mit Elīna Garanča trat er bei „Klassik unter Sternen“ und „Klassik in den Alpen“ auf.

Alexander Grassauer gewann Preise bei internationalen Wettbewerben wie dem Brahms-Wettbewerb, dem Hugo-Wolf- Wettbewerb und „ZukunftsStimmen“. In der Spielzeit 2024/25 ist er „Young Talent“ des Wiener Konzerthauses, gastiert u. a. als Dulcamara („L'elisir d'amore“) und debütiert bei den Bayreuther Festspielen.