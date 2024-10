Marina Rosenfeld

The Agonists (UA)

Wo: Museum Art.Plus

Wann: Donerstag 17-20 Uhr, Freitag & Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 10-17 Uhr

Eröffnung: Donnerstag 18:00

Führung mit der Künstlerin: Samstag, 16 Uhr, Sonntag 15.30 Uhr

(Nach den Musiktagen ist die Installation noch bis zum 5.11.2023 zu sehen.)

In ihrer neuen Installation stellt Marina Rosenfeld in den Räumen des Museum Art.Plus Arbeiten auf Papier und Seide aus und führt dabei ihre langjährige Beschäftigung mit sozialen und räumlichen Dispositionen von Klängen und deren Repräsentationen und Verzerrungen fort.

In a new installation, Marina Rosenfeld populates the galleries of Museum Art.Plus with work on paper and silk, advancing her longtime preoccupation with the social and spatial arrangements of sounds and their representations and distortions.