Der Pianist Tigran Hamasyan

Von Fanny Opitz

Jazz-Piano, Klassik, Folklore, Rock, Metal und Elektronika - es gibt kaum ein Genre das der armenische Pianist Tigran Hamasyan nicht streift. Er ist nicht nur ein Klaviervirtuose, sondern setzt sich als Komponist für die Sichtbarkeit seiner Nation ein, deren kulturelles Erbe heute bedroht ist. Mit Fanny Opitz spricht er über seine Lehrjahre in den USA, wo er sich als Gewinner der Thelonious Monk International Jazz Piano Competition eine internationale Fangemeinde aufbaut, und darüber, was es für ihn bedeutet, wieder ganz bewusst in seine Heimat Armenien zurückzukehren.

Musikliste



Tigran Hamasyan:

The Poet

Tigran Hamasyan (Klavier, Gesang)

Areni Agbabian (Gesang)

Nate Wood (Schlagzeug)

Marc Karapetian (Bass, Gitarre)



Tigran Hamasyan:

Rays of Light

Tigran Hamasyan (Klavier)



Tigran Hamasyan:

Areg und Manushak

Tigran Hamasyan (Klavier, Gesang)

Areni Agbabian (Gesang)

Nate Wood (Schzlagzeug)

Marc Karapetian (Bass, Gitarre)



Tigran Hamasyan:

The Eternal Birds Sings and the Garden Blooms Again

Tigran Hamasyan (Klavier, Gesang)

Areni Agbabian (Gesang)

Nate Wood (Schzlagzeug)

Marc Karapetian (Bass, Gitarre)



Tigran Hamasyan:

An Ancient Observer

Tigran Hamasyan (Klavier, Gesang)



Komitas:

Tigran Hamasyan (Komponist, Arrangeur)

Surb astvats

Yerevan State Chamber Choir

Harutuyun Topikyan (Leitung)

Tigran Hamasyan (Klavier)



Mesrop Mashtots:

Tigran Hamasyan (Komponist, Arrangeur)

Anakanim araji Qo

Yerevan State Chamber Choir

Harutuyun Topikyan (Leitung)

Tigran Hamasyan (Klavier)



Tigran Hamasyan:

Postlude

Tigran Hamasyan (Klavier)