Der Pianist Kirill Gerstein

Von Sylvia Roth

Beinahe wäre ein Jazz-Pianist aus ihm geworden: Kirill Gerstein durchforstete schon als kleiner Junge die Jazz-Platten seiner Eltern und spielte die Stücke auf dem Klavier nach. Als Jugendlicher entschied er sich dann zwar doch für die Klassik - doch lauscht man seinem agilen, perlenden, transparenten Spiel, scheint der Jazz ihn nie verlassen zu haben. Gerstein ist als Solist mit den renommiertesten Orchestern der Welt unterwegs, glänzt mit einem vielseitigen, tief durchdachten Repertoire. Darüber hinaus ist er ein leidenschaftlicher Pädagoge, dessen Meisterklassen selbst bei erfolgreich debütierten Pianisten noch begehrt sind.



Musikliste:



Komitas:

"Yerangi of Yerevan" und "Marali of Shushi" aus 7 Armenische Volkstänze

Kirill Gerstein (Klavier)

George Gershwin:

I got rhythm

Kirill Gerstein (Klavier)

Thomas Adès:

In Seven Days, Nr. 4: Stars - Sun - Moon

Kirill Gerstein (Klavier)

Tanglewood Music Center Orchestra

Leitung: Thomas Adès

Sergej Prokofjew:

Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 16, 2. Satz

Kirill Gerstein (Klavier)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: James Gaffigan

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für 2 Klaviere F-Dur KV 357, 3. Satz

Kirill Gerstein,

Ferenc Rados (Klavier)

Franz Liszt:

"Irrlichter" aus Études d'exécution transcendante

Kirill Gerstein (Klavier)

Franz Schubert:

Arpeggione-Sonate a-Moll, 2. Satz

Kirill Gerstein (Klavier)

Tabea Zimmermann (Viola)

Fritz Kreisler:

Liebesleid

Kirill Gerstein (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Klavierkonzert Nr. 2 G-Dur op. 44, 3. Satz

Kirill Gerstein (Klavier)

Tschechische Philharmonie

Leitung: Semyon Bychkov