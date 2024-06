Der Dirigent Vladimir Jurowski

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch das Leben des russischen Dirigenten Vladimir Jurowski verändert. Er hat als einer der ersten darauf reagiert, den Krieg verurteilt und sich gegen den Generalboykott russischer Musik und Künstler entschieden.

Geboren in Moskau, Mutter Ukrainerin, Vater russischer Dirigent, zieht die Familie 1990 nach Deutschland. Er studiert in Dresden und Berlin. Beruflich startet Jurowski zuerst in England durch, inzwischen ist er nicht nur Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, sondern auch Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München.

Was ihm bei seiner künstlerischen Arbeit hilft? Nicht zuletzt auch Yoga, das für ihn zu einer regelrechten Notwendigkeit geworden ist, verrät der Dirigent:

„Das hilft mir die Energie von der Peripherie ins Zentrum zurückzuführen, also wenn man sich müde und erschöpft fühlt. Das heißt nicht, dass die Energie irgendwie weg, im Kosmischen verschwunden ist. Die ist immer noch da, sie ist nur vom Zentrum in die an die Peripherie gegangen. Man muss sie wieder zusammenziehen, bündeln und dann in die richtige Richtung lenken. Und das hilft mir wiederum bei Proben, auch die Proben verlaufen ja nicht immer glatt, es gibt sehr viele Interessen und energetische Konflikte, die da entstehen können.“

Seit Herbst 2021 ist Vladimir Jurowski als Nachfolger von Kirill Petrenko der Chefdirigent der Bayerischen Staatsoper. Pressestelle Bayerische Staatsoper / C.W. Hosel

Musikliste

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36, 4. Satz

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Vladimir Jurowski

Roger Waters:

Another Brick in the Wall (Part 2)

Children's Choir of the Islington Green School

Pink Floyd

Gustav Mahler:

„Von der Schönheit“ aus „Das Lied von der Erde“

Sarah Connolly (Mezzosopran)

Robert Dean Smith (Tenor)

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Vladimir Jurowski

Dmitrij Schostakowitsch:

Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 54, 3. Satz

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Vladimir Jurowski

Peter Tschaikowsky:

Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64, Valse

State Academic Symphony Orchestra of Russia

Leitung: Vladimir Jurowski

Seymour Simons, Gerald Marks:

All of Me

The Oscar Peterson Trio