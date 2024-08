Hochsommer, Urlaubszeit und dazu französische Musik. Ein gutes Chanson ist wie ein französisches Croissant: Leicht aber gehaltvoll. Wir feiern die große Musiktradition unserer Nachbarn - immer wieder in diesem Jahr in der Musikstunde am Samstag. In der Sommerausgabe mit La Mer von Trenet, Soleil, Soliel von Voyou, Les cornichons von Ferrer, Ouistreham von UssaR u.v.m.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Präludium op. 46 Nr. 1

Siegfried Schwab (Gitarre)



Charles Trenet:

Route Nationale 7

Charles Trenet



Mélanie Pereira, Thibaud Vanhooland:

Soleil Soleil

Voyou



Armand Canfora, Noël Roux:

Salade de fruits

Bourvil



Serge Gainsbourg:

S.S. in Uruguay

Serge Gainsbourg



Philippe Katerine:

La banane

Philippe Katerine



Flavien Berger:

Plongereuse

Flavien Berger



J. Booker:

Les Cornichons

Nino Ferrer



Emma Peters:

Clandestina - Version acoustique

Emma Peters



UssaR:

Ouistreham

UssaR



Charles-Baptiste Catherine, Alexandre Chatelard:

Deux ou trois choses que je dis à Clara

Charles-Baptiste



Georges Brassens:

Les copains d'abord

Georges Brassens



Doriand - Edgar Ficat / La Fiancée:

Non non non (Ecouter Barbara)

Camélia Jordana



Barbara:

Paris 15 Août

Barbara



Boris Vian, Henri Salvador:

La fin des vacances

Henri Salvador



Jacques Brel:

Les bles

Jacques Brel

Orchester André Popp

Leitung: André Popp



Albert Lasry:

La mer - Remasterisé en 2017

Charles Trenet

Les Petits Chanteurs A La Croix De Bois

Leitung: Monseigneur Maillet