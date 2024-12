Neues Standard-Werk

Buchkritik vom 22.11.2017

SWR Metzler Bärenreiter - Puccini Handbuch Autor: Richard Erkens Verlag: Metzler Bärenreiter ISBN: ISBN 978-3-476-02616-3

Der Satz wirkt lapidar und birgt doch musikdramaturgischen Sprengstoff:

„Der Vorhang öffnet sich, bevor [!] die Musik beginnt.“

So schreibt Giacomo Puccini in der Regie-Anweisung auf der ersten Partitur-Seite seiner Oper „Il tabarro“.

„Auf das zeitgenössische Publikum ab dem Premierenjahr 1918 wirkte also zuerst die Szene: der den Bühnenvordergrund einnehmende, querliegende Schleppkahn, darauf die arbeitende Giorgetta und der Pfeife rauchende Michele, dahinter die […] Kaimauer vor einer Pariser Häuserzeile sowie die sich im Licht des Abendrots verlierende Seine. Erst nach diesem Bildeindruck entfaltete sich die Musik, das eigentlich konstitutive Element der Gattung Oper.“

Puccini war sicher kein Revolutionär, kein Avantgardist im engeren Sinne; aber er war auf seine Weise ein sanfter Weiter-Entwickler und Erneuerer. Er legte akribischen Wert darauf, dass Bühnenraum und Musik eine absolute Einheit bilden. Kein Wunder also, dass bei der Premiere von „Il tabarro“ sechs Bühnenbildner an dem genannten Eingangsbild beteiligt waren, um ein letztlich optimales Ergebnis zu garantieren – ein Ergebnis, das nicht primär den Regisseur, sondern den Komponisten zufriedenstellen sollte. Puccini besaß die Fähigkeit zur „szenischen Imagination von dramatischem Geschehen“, wie Richard Erkens es in dem entsprechenden Kapitel des von ihm herausgegebenen Handbuches erläutert. Seine Ausführungen stehen stellvertretend für die unterschiedlichen Blickwinkel, aus denen sich die insgesamt 26 Autoren dem ‚Kosmos Puccini‘ nähern. Darunter sind zwei englischsprachige und mehrere italienische Wissenschaftler – um auf diese Weise die internationale Puccini-Forschung entsprechend abzubilden.

Neben Biografie, einzelnen Werkbetrachtungen und Beiträgen zur Rezeption (hier besonders zur Mythisierung Puccinis durch die Massenmedien) wirken gerade die Aufsätze unter dem Thema „Perspektiven auf Puccinis Opernschaffen“ wie eine Erfrischungs-Kur. Kann es sein, dass so viele dieser hier beleuchteten Aspekte, zumindest in Deutschland, nie hinreichend ins Visier genommen wurden? In dem Kapitel „Kantabilität als Herausforderung“ heißt es beispielsweise:

„In der fließenden Theatersprache Puccinis verlor das cantabile endgültig seine Eigenschaft als Form und wurde Funktion, beweglich und flexibel, […] vor allem eine Funktion, die ebenso der Singstimme wie dem Orchester übertragen werden konnte. Denn Sänger und Orchester arbeiten in einer ‚symbiotischen Beziehung‘ eng zusammen, unter dem Einfluss der école française, von Gounod bis Massenet.“

Diese symbiotische Beziehung zeigt sich vor allem darin, dass Gesangsstimme und Orchester nicht nur stellenweise synchron geführt werden, sondern dass Puccini dem Orchester eine voraus- und zurückblendende oder zumindest eine überbrückende Funktion zumisst, wie im vierten Akt von „Manon Lescaut“.

„Am Anfang von ‚Sola ... perduta ... abbandonata!‘ beginnt die Stimme der sterbenden Protagonistin ordnungsgemäß eine Melodie anzustimmen, doch in den darauf folgenden Takten ‚überwältigt der Kummer Manon‘ (laut Szenenanweisung) und ihr Gesang verliert an Struktur, wird zögerlich und unorganisch. In ihr erstes Schweigen mischt sich die Oboe ein und übernimmt […] die formale Dichte des Largo und stellt damit die melodische Kontinuität […] sicher. Während sich die Melodie durch das Orchester schlängelt, ist die Stimme in der Lage, stufenweise von der fast gesprochenen Rezitation zum entfalteten Gesang überzugehen. Auf diese Weise wird eine äußerst feine und fließende Modulation der dramatischen Zeit möglich, zwischen den beiden entgegengesetzten Polen der ‚realen‘ Zeit des Wort-Dramas und der ‚schwebenden‘ Zeit der gesungenen Melodie.“

Ob Puccini und der Exotismus, ob seine Bedeutung für den sogenannten „Verismo“, ob detaillierte Ausführungen zu seiner Klang-Dramaturgie oder zu seinen Figuren-Konstellationen – dieses neue „Puccini Handbuch“ ist wie eine Lupe, durch die wir sein Werk und besonders seine Konzeption von Theater, seine Opern-Ästhetik genauer und (nicht zuletzt anhand vieler schlüssiger Detail-Beobachtungen) stellenweise neu betrachten können. Es ist sicher keine Übertreibung, wenn wir hier von einem neuen Standard-Werk sprechen.

Buchkritik vom 22.11.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster“