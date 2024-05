VOCES8 und Chouchane Siranossian beim Bodenseefestival 2024

Das Bodenseefestival findet 2024 unter dem Motto "vielstimmig | einstimmig" statt. In Ravensburg treten gleich beide Artists in Residence auf.

Das britische Vokalensemble VOCES 8 bringt am 4. Mai ein facettenreiches Programm mit Werken unterschiedlichster Epochen und Herkunftsländer auf die Bühne. A cappella Musik von Renaissance bis Gegenwart. Von England über Deutschland, Skandinavien und Island sowie den USA.

Chouchane Siranossian widmet sich am 16. Mai der armenischen Musik. Zu hören sind unter anderem Werke von Komitas, der als Begründer der klassischen armenischen Musik der Gegenwart gilt.

VOCES8:

Andrea Haines, Molly Noon (Sopran)

Katie Jeffries-Harris (Alt)

Barnaby Smith (Altus & Künstlerischer Leiter)

Blake Morgan, Euan Williamson (Tenor)

Christopher Moore (Bariton)

Dominic Carver (Bass)

William Byrd:

Laudibus in Sanctis

Kevin Allen:

O Sacrum Convivium

Heinrich Schütz:

Selig sind die Toten

Josef Rheinberger:

Kyrie aus Missa in Es-Dur "Cantus Missae"

Jean Sibelius:

Be Still My Soul "Finlandia"

Jonathan Dove:

Vertue

Hildegard von Bingen:

Spiritus Sanctus Vivificans

Taylor Scott Davis:

Stardust

Giovanni Croce:

Buccinate in Neomenia Tuba

(Konzert vom 4. Mai in Ravensburg)

Chouchane Siranossian (Violine)

Narek Kazazyan (Kanun)

Artyom Minassian (Duduk)

Nathanaël Gouin (Klavier)



Ssogomon Komitas:

17 Miniatures

Krunk

Aram Chatschaturjan:

Berceuse

Adagio aus Ballet Spartacus

Traditional:

Mère Araxe

La violette

Z. Hovannissian:

Exprompt

Aleksandr Spendiarian:

Danse

(Konzert vom 16. Mai in Ravensburg)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie C-Dur KV 425

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Jörg Pitschmann

(Konzert vom Bodenseefestival 2006 in Friedrichshafen)