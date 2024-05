Belästigungsvorwürfe gegen Dirigent François-Xavier Roth

Sieben Musikerinnen und Musiker erheben in der französischen Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“ Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den französischen Dirigenten François-Xavier Roth. Roth, designierter Leiter des SWR Symphonieorchesters, äußerte sich im Artikel zu den Anschuldigungen. Der SWR wird die Hinweise nun prüfen.

Die französische Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“ berichtet, dass Roth Musikerinnen und Musiker mit Nachrichten und Bildern belästigt haben soll. IMAGO IMAGO / CTK Photo

Intime Nachrichten und Fotos

Wie „Le Canard enchaîné“ am 22. Mai berichtete, soll Roth den Betroffenen Textnachrichten mit sexuellen Inhalten und Bilder seiner Genitalien geschickt haben. Im Artikel wird unter anderem ein Brief an Stefan Englert, den geschäftsführenden Direktor des Gürzenich-Orchesters, zitiert, in dem ein Orchestermitglied diesen über Roths übergriffiges Verhalten gegenüber Musikerinnen in Kenntnis gesetzt habe.

Roth selbst bestätigte gegenüber dem Magazin den Versand „intimer Nachrichten“, für die er sich entschuldige. Das VAN-Magazin zitiert das Statement des Dirigenten im „Canard enchaîné“ wie folgt: „Wenn ich zu weit gegangen bin, möchte ich mich bei denjenigen entschuldigen, die ich verletzt haben könnte“.

Mittlerweile gibt es auch Vorwürfe einer mutmaßlich Betroffenen aus Deutschland. Dem WDR gegenüber berichtete auch sie von anzüglichen Textnachrichten, die sie von François-Xavier Roth erhalten habe.

Designierter Leiter des SWR Symphonieorchesters

François-Xavier Roth ist derzeit Generalmusikdirektor der Stadt Köln und Kapellmeister des Gürzenich-Orchesters. Zwischen 2011 und 2016 war er Leiter des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, das 2016 mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart zum SWR Symphonieorchester fusionierte.

Im September 2022 gab der SWR bekannt, dass Roth zur Spielzeit 2025/26 die Nachfolge von Teodor Currentzis als künstlerischer Leiter des SWR Symphonieorchesters antreten soll.

Der SWR nimmt die Vorwürfe sehr ernst

Der SWR hat mit diesem Statement auf die Beschuldigungen reagiert: „Der SWR nimmt die aktuellen Vorwürfe sehr ernst und wird die Hinweise prüfen. Ähnlich gelagerte Vorwürfe seitens des SWR Symphonieorchesters lagen und liegen dem SWR nicht vor.

Zum Schutz Betroffener gibt es im Sender eine Beschwerdestelle gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), die entsprechenden Hinweisen nachgehen kann.“