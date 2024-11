Von Florian Hauser

Schön war's! Alles ist gesagt, keine Wünsche sind offen, es könnte nicht besser sein. Schön wär's! Natürlich gibt es solch freudige, schöne, zufriedene Abschiede, die Musikgeschichte und die Musikstücke sind voll davon. Aber es gibt auch die anderen. Die nicht vollendeten und harzigen. Die Abbrüche, wenn etwas einfach aufhört, ohne fertig zu sein. Und beide Arten, Schluss zu machen, sind faszinierend, tiefgründig, witzig, traurig und zufrieden. Lost in music mit einem musikalisch-literarischen Streifzug durch die Welt der Schlüsse und Abschiede … (SWR 2023)



Musikliste:

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate op. 2/1, 1. Satz

Murray Perahia (Klavier)

Einojuhani Rautavaara:

Cantus Arcticus, für Vögel und Orchester

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Hannu Lintu

Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Abschiedslied der Zugvögel op. 63 Nr. 2

Angelika Kirchschlager (Sopran)

Barbara Bonney (Sopran)

Malcolm Martineau (Klavier)

Franz Schubert:

"Das Wirtshaus" aus "Winterreise

Ludwig Hirsch (Gesang und Harmonium)

Wolfgang Rihm:

Requiem - Strophen

Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Mariss Jansons

Badong:

Ronde funéraire

Indonésie, Toraja. Funérailles et fêtes de fécondité

Henry Purcell:

The Queen's funeral march

The Brandenburg Consort & Baroque Brass of London

Leitung: David Hill

Richard Wagner:

"Götterdämmerung", Trauermarsch

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Mariss Jansons

Jerry Goldsmith

Star Trek. Main Theme

Cincinnati Pops Orchestra

Leitung: Erich Kunzel

Franz Schubert:

Streichquintett C-Dur D.956

Alban Berg Quartett

Heinrich Schiff (2. Violoncello)

Claude Debussy:

Cellosonate d-moll op. 32

Gauthier Capucon (Violoncello)

Frank Braley (Klavier)

Erik Satie

Gnossienne Nr. 1

Alexandre Tharaud (Klavier)

Jean Sibelius:

Sinfonie Nr. 5 op. 64 (Schluss)

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven:

Große Fuge op. 133

Smetana Quartet

