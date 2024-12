Frankenstein und Fingerstyle: YouTube-Star Alexandr Misko

per Mail teilen

Der Fingerstyle-Gitarrst Alexandr Misko ist bescheiden: Er mache komische Dinge mit seiner Gitarre, sagt er. Doch seine Musikvideos bringen ihm nicht nur millionenfach Klicks bei YouTube, seine Spielweise ist auch so einzigartig, dass er dafür eine ganz besondere Gitarre braucht.

Mit Cover-Songs wurde der 27-jährige Gitarrist Alexandr Misko zum YouTube-Star. Der Linkshänder gehört zur Szene der „Fingerstyle-Gitarristen“ . Schon als Teenager zeigte er sein Können im Internet.

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte Misko Videos, in denen er Pop-Hits wie „Careless Whisper“, „Billie Jean“ oder „Take on Me“ mit seiner Gitarre neu interpretiert. All diese Videos werden millionenfach geklickt, sein erfolgreichstes sogar bereits 19 Millionen Mal.

Careless Whisper on One Guitar (Alex Misko)

Mittlerweile folgen ihm knapp eine Million Menschen auf seinem Kanal. Denn Alexandr Misko schafft einen ganz eigenen Klang - mit vielen Effektgeräten, unter anderem diversen Pads, Loop-Stationen und einem kleinen digitalen Mischpult.

Experimenteller Klang mit der Frankenstein-Gitarre

Eine ganz normale, klassische Gitarre sei ihm irgendwann zu langweilig gewesen, sagt Alexandr Misko. „Dann begann ich zu probieren, meine Gitarre irgendwie zu verbessern oder neue Klänge zu bekommen.“ Heute spielt er deshalb auf einer Art erweiterten Akustik-Gitarre, die er „Frankenstein“ nennt.

Ein normal intelligenter Mensch ist vermutlich ausreichend beschäftigt, wenn er mit diesen drei Mechaniken die Gitarre umstimmt. Aber er spielt dann noch Musik dazu.

Die ist ausgestattet mit verschiedenen Stimmungssystemen, die er nutzt, während er gleichzeitig spielt. Außerdem könne er mithilfe von Perkussiv-Systemen, fast alles spielen: egal welches Genre, ob Rap, Jazz, oder Metal.

Dafür schlägt oder trommelt er beim Spielen auf verschiedene Stellen seiner Gitarre oder nimmt sich auch mal weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Essstäbchen.

Als Teenager begann Alexandr Misko Musikvideos auf YouTube hochzuladen. Alexandr Misko

Aus Russland an die Schwäbische Alb: Flucht vorm Krieg

Alexandr Misko stammt aus Russland. Vor rund einem Jahr ist der 27-jährige nach Gomaringen gekommen. Misko würde gerne weltweit Konzerte spielen, doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist es für Künstler fast unmöglich, zu reisen. Außerdem droht ihm die Einberufung zur Armee.

„Ich hatte viel Angst. Es ist sehr gefährlich, sogar das Wort Krieg war verboten. Es ist unmöglich zu protestieren oder etwas im Internet zu schreiben“, sagt der Musiker.

Alexandr Misko arbeitet für seine Gitarre, die er liebevoll Frankenstein nennt, mit einem schwäbischen Gitarrenbauer zusammen. Alexandr Misko

Misko arbeitet mit einem Tübinger Gitarrenbauer

Dass er dann am Rand der Schwäbischen Alb gelandet ist, hat einen Grund: Misko arbeitet als „Artist in Residence“ bei Baton Rouge, einem Gitarrenbauer und -großhändler in Tübingen.

Senior-Chef Gunther Reinhardt hat ihn schon als Teenager entdeckt und später mit ihm gemeinsam auch die Frankenstein-Gitarre entwickelt. „Er bringt die Gitarre auf eine Ebene, wo sie vorher nicht war. Das Genre gibt es eigentlich nicht. Das hat er entwickelt“, sagt Reinhardt.

Zombie - Harp & Guitar (Misko & Boldachev)

Neues Album mit eigener Musik und Haltung

Cover-Songs spielt Misko nach wie vor und fernab seiner Heimat kann er auch Haltung zeigen. Seine Version des Anti-Kriegs-Songs „Zombie“ von den Cranberries hat er deshalb Alexej Nawalny gewidmet.

Doch eigentlich will Misko die Menschen für seine eigene Musik begeistern. Denn am liebsten komponiert er seine Stücke selbst. Sein Traum ist es, große Konzerte in Deutschland und Europa zu spielen. Zuerst bringt er aber bald ein neues Album raus. Darauf wird dann auch ein Stück mit dem Titel „Home – Zuhause“ sein. Ein Song über die Sehnsucht nach seiner Heimat.