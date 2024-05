Katja Schalla ist Redakteurin und Autorin bei SWR Kultur.

Geboren und aufgewachsen in Stuttgart. Studium der Allgemeinen Rhetorik, Neuere deutsche Literatur und Linguistik in Tübingen. Auf ein Print-Volontariat im PR-Bereich von Mercedes-Benz folgte ein zweijähriges Fernseh-Volontariat beim damaligen SDR in Stuttgart.

Das bildliche Medium war ihr schon in die Wiege gelegt, da ihr Vater als Kameramann beim SDR in Stuttgart zu den Pionieren des deutschen Fernsehens gehörte. Auch privat wurde die Familie stets gefilmt, was eine gut dokumentierte Kindheit hinterließ. Als Kabelträgerin hat sie ihre Karriere gestartet und ist dann – nach einem kurzen Traum vom Dasein einer Landärztin – beim Fernsehen gelandet.

Für einige Beiträge über soziale und gesellschaftliche Themen hat sie den „Diakonie-Journalisten-Preis“ sowie den „if-award – Fernsehpreis für Inklusion“ erhalten. Die Kultur wurde dank ihrer persönlichen Neigung schnell zum zweiten Standbein und ist mittlerweile ihre Heimatredaktion. Nach vielen Wechseln und Fusionen jetzt unter dem Namen „SWR Kultur“.

Highlight des Jahres 2023: Sie konnte die Produktion der Stuttgarter Oper „Saint François d'Assise” von Olivier Messiaen begleiten – eine musikalische Pilgerreise in die Parks der Stadt. In den Ferien ist sie am liebsten offline – beim Weitwandern in den italienischen Alpen oder anderswo in der Natur. Das Smartphone wird nur zum Fotografieren benützt!