Warum zwei Deutsche in Frankreich als Ritter geehrt wurden

Kaiser Napoleon persönlich hat 1808 den „Ordre des Palmes Académiques“ ins Leben gerufen. Mehr als 200 Jahre später wurden zwei Hip-Hopper aus Baden-Württemberg damit ausgezeichnet – und dadurch zum Ritter ernannt.

Musik als Ansporn eine neue Sprache zu lernen

Statt Schwerter hätten sie allerdings Worte, sagt Till Neumann, der zusammen mit seinem Bruder Felix das Hip-Hop-Duo Zweierpasch bildet. Sie rappen zweisprachig – auf deutsch und französisch. Damit wollen sie vor allem musikalische Brücken zwischen den beiden Nachbarländern bauen.

Für Französisch hätten sie selbst vor einigen Jahren über Musik „Feuer gefangen“. Französischer Rap und Hip Hop habe sie angespornt, die Sprache besser lernen zu wollen, so das Duo. Deshalb machen Zweierpasch nicht nur ihre eigene bilinguale Musik, sondern engagieren sich auch an Schulen, zum Beispiel mit einem Musikwettbewerb.

„Ecole du Flow“: Ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler

Seit 2018 veranstalten Zweierpasch „Ecole du Flow“, einen Kreativwettbewerb, an dem eigenen Angaben zufolge jedes Jahr bis zu 2.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Klassen oder Gruppen aus Deutschland und Frankreich erarbeiten dabei zweisprachige Texte, Lieder und Videos, die eine Jury bewertet. Für die aktuelle Runde können sich Interessierte sogar noch bis zum 31. Dezember anmelden.

Die Sieger gewinnen dann ein Konzert von Zweierpasch an ihrer Schule. Für die beiden Musiker ist das ein besonderes Projekt. Es sei immer wieder schön zu sehen, wenn Teilnehmende später sogar ins andere Land gehen, weil der Wettbewerb etwas ausgelöst hat. Zweierpasch wollen junge Menschen einladen, kreativ zu werden, denn „Musik ist was, was mega viel Energie freibringt.“

Hip-Hop-Duo Zweierpasch aka Till und Felix mit ihren Urkunden auf der Rheinbrücke zwischen Kehl und Straßburg. © 2024 by Zweierpasch

Napoleon rief den Orden der Akademischen Palme ins Leben

Für dieses Engagement wurde die Zwillinge Felix und Till Neumann im April dann zu Chevaliers dans l’Ordre des Palmes Académiques ernannt, also zu Rittern des Ordens der Akademischen Palme. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen Frankreichs für Verdienste um das Bildungswesen und wurde 1808 von Napoleon geschaffen. 1955 hat der damalige Staatspräsident René Coty die Stufen „Ritter“, „Offizier“ und „Kommandeur“ eingeführt.

Die Auszeichnung kann „an Ausländer und im Ausland lebende Franzosen verliehen werden, die aktiv zur Verbreitung der französischen Kultur in der Welt beitragen“, so der Orden der Akademischen Palme. Um zum Ritter, also zum Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, ernannt zu werden, müsse man mindestens 35 Jahre alt sein.

Zweierpasch rappen für eine bessere Welt

Für Felix und Till Neumann ist die Auszeichnung jedenfalls eine besondere Ehre, die sie auch überrascht hat. „Man zweifelt ja auch ab und zu an dem, was man tut, und dann ist es eine große Ehre so ausgezeichnet zu werden“, sagen die Brüder.

Wir wollen eine andere Welt, die besser und gerechter ist als die die wir heute sehen und dafür machen wir Tracks, dafür machen wir Songs, dafür machen wir Auftritte.

Das Hip-Hop-Duo „Zweierpasch“ aus Freiburg machen zweisprachige und politische Songs. Sie kritisieren Kriege, Atomenergie und den Klimawandel. Panoramique_Pix

Auch über die Bildungsarbeit hinaus ist gesellschaftliches Engagement wichtig für Felix und Till Neumann. Zuletzt haben sie sich zum Beispiel immer wieder gegen Grenzkontrollen eingesetzt. Es sei ihnen ein großes Anliegen, dass man sich frei zwischen den beiden Ländern bewegen könne. „Es gibt schon genug Kriege in der Welt, die Hass und Ausgrenzung zeigen. Wir stehen für Zusammenleben und Zusammenhalt“, sagen Zweierpasch.

Diese Werte zu vertreten, dabei helfen natürlich nicht nur Musik und Kreativität, sondern vor allem auch die Sprache. „Wir haben in der Schule gelernt, dass Fremdsprachen das Tor zur offenen Welt und für Frieden sind.“ Dafür setzen sich Zweierpasch ein und werden belohnt mit dem französischen Ritterschlag.