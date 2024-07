Chris Cornell: Ein Star des Grunge, der keiner sein wollte

Bekanntheitsgrad als Sprungbrett

Man nehme Musiker aus erfolgreichen Bands, denen der Sinn nach einem neuen Projekt steht und füge sie, zumeist in einer bunten Mischung, zu einer neuen Band zusammen: Eine Soupergroup entsteht.

In Supergroups treffen geballte Erfahrung und musikalisches Talent aufeinander, die oftmals in neuartigen Klängen und experimentellen Sounds resultieren. Was für die Musiker oft nur ein temporäres Projekt zum Austoben ist, hat bei Fans und Kennern schnell Kultstatus. Bekannte Soupergroups veröffentlichen häufig nur ein oder zwei Alben und füllen die Lücke im Tourplan, sind jedoch in vielen Fällen besonders einflussreich für die Musik.

Der Hauch des Besonderen und der Starfaktor sorgen nahezu automatisch für die entsprechende Aufmerksamkeit.

Eric Clapton als einer der Pioniere

Schon seit den 1960er-Jahren formieren sich, vor allem im Rock-Bereich, immer wieder Soupergroups. Eine der ersten Bands dieser Art waren „Cream“ mit Eric Clapton, Ginger Baker und Jack Bruce.

Es folgten bald Kombos wie „Crosby, Stills und Nash“ oder „The Traveling Wildburys“, wo mit Beatle George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison und Jeff Lynne besonders viele Hochkaräter aufeinander trafen.

In den 1980er-Jahren formierten sich Mitglieder der Bands King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Yes, Saga, Uriah Heep und The Buggles zur Rock-Band Asia, die mit „Heat of the Moment“ einen Welthit hervorbrachte.

Auch heute sind Supergroups noch beliebt: So formierten Josh Homme (Kyuss, Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal), Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana) und Led Zeppelin-Basser John Paul Jones sich zu „Them Crooked Vultures“.

Ebenfalls ein prominenter Vertreter unter den Supergroups sind die „Hollywood Vampires“, bei denen neben Schockrocker Alice Cooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry auch Schauspieler Johnny Depp mitspielt.