Die SWR Big Band empfing im zweiten Teil des Heimspiel No. 16 als Überraschungsgäste Kubanerin Olvido Ruiz und den Kolumbianer David Lenis. Die Leitung hatte Joe Gallardo inne.

Olvido Ruiz trat bereits mit fünf Jahren im kubanischen Fernsehen auf an der Seite ihrer berühmten Mutter Jaqueline Castellanos. Sie ist auf allen internationalen Bühnen zuhause und gastiert als Solistin mit Bands wie den Fantastischen Vier oder mit den Philharmonischen Orchestern aus Zagreb oder Litauen. Mit ihrer fantastischen Stimme und Bühnenpräsenz verzaubert sie die SWR Big Band und das Publikum.

Der Singer-Songwriter David Lenis verließ 1982 sein Heimatland, um in Italien Medizin zu studieren und wurde in Perugia Mitglied des Universitätschors. Seit seinem anschließenden Umzug nach Deutschland war er Mitglied verschiedener Bands, nahm an internationalen Tourneen, Konzerten und Aufnahmen teil und produzierte diverse eigene Alben mit dem Schwerpunkt Salsa.