Von der Leinwand zum Ohrwurm: Wie Filme, Werbung und Serien Musiker zu Stars machten

Von „Born To Be Wild“ bis „Eye of The Tiger“: Ohne die passenden Filme wären bestimmte Songs und ihre Bands nie berühmt geworden. Wir haben fünf Beispiele zusammengestellt.

Nick Drakes „Pink Moon“: Berühmt durch VW-Werbung

Nick Drake, ein englischer Singer-Songwriter, hinterließ nur drei Studioalben: „Five Leaves Left“ (1969), „Bryter Layter“ (1970) und „Pink Moon“ (1972). Trotz der Brillanz seiner Werke erfuhr Drake zu seinen Lebzeiten keine nennenswerte kommerzielle Anerkennung und blieb weitgehend unbekannt.

Seine Musik ist geprägt von tiefgründigen Texten, einer zarten Stimmführung und einer kreativen Gitarrentechnik. Drakes meisterhaftes Fingerpicking und die Anwendung von Gitarrenstimmungen gelten als außergewöhnlich.

Erst nach seinem Tod mit 26 Jahren erlangte seine Musik Kultstatus, vor allem durch die Verwendung seiner Lieder in Filmen, Dokumentationen und Werbung. Sein Song „Pink Moon“ untermalte 1999 einen VW-Werbespot, der den Song und seinen Autor in den USA berühmt machte.

Volkswagen "Pink Moon"

Steppenwolfs „Born To Be Wild“: Vom Platzhalter zur Motorrad-Hymne

„Born To Be Wild“ ist der größte Hit von Steppenwolf. Der Song war auch elementarer Bestandteil des Films „Easy Rider“ und das Leder- und Outlaw-Image passte auch perfekt zu John Kay und seiner Band. dpa Bildfunk picture alliance / LFI/Avalon | LONDON FEATURES

Der Song „Born To Be Wild“ machte die Band Steppenwolf durch den Film „Easy Rider“ aus dem Jahr 1969 schlagartig bekannt. Er läuft während der Eröffnungsszene, in der Peter Fonda und Dennis Hopper auf ihren Motorrädern die Route 66 entlang fahren.

Peter Fonda, der Produzent des Films, hatte ursprünglich für den Soundtrack des Films Crosby, Stills & Nash im Auge. Nach den Dreharbeiten entschied er sich jedoch für Steppenwolf, deren Texte perfekt zu dem Roadmovie passten. So schaffte es neben „Born To Be Wild“ auch „The Pusher“ auf den Soundtrack.

Der Song „Born To Be Wild“ etablierte sich später als der ultimative Motorradsong und wurde zum festen Bestandteil der Rocker- und Biker-Kultur, und sollte Eingang in zahlreiche Filmen, TV-Shows und Werbungen finden. In der „Rock and Roll Hall of Fame“ ist er als einer der „500 Songs, die den Rock and Roll geformt haben“ gelistet.

Easy Rider • Born To Be Wild • Steppenwolf

Penny and the Quarters „You And Me“: Das Rätsel um die Bandgeschichte

Die Soulband Penny and the Quarters erlangte zufällig mit Song „You And Me“ Berühmtheit: Denn Schauspieler Ryan Gosling hatte das eingängige Liebeslied gehört und dem Regisseur Derek Cianfrance für seinen Film „Blue Valentine“ (2010) empfohlen, in dem Gosling die Hauptrolle spielte.

Trotz der Begeisterung, die der Song auslöste, blieb die Geschichte der Band lange Zeit ein Rätsel. Ursprünglich in den frühen 1970er-Jahren aufgenommen, war „You And Me“ nie offiziell veröffentlicht worden. Die Aufnahme war Teil einer Sammlung von Demobändern, die in einem alten Lagerhaus gefunden wurden. Erst nach der Veröffentlichung des Films konnten die Mitglieder der Band identifiziert und ihre Geschichte erzählt werden.

Es stellte sich heraus, dass „You And Me“ der einzige bekannte aufgenommene Song von Penny and the Quarters ist, was die Band zu einem faszinierenden Eintrag in der Geschichte der verlorenen und wiedergefundenen Musik macht.

You and Me - Penny & The Quarters (Blue Valentine)

Survivors „Eye Of The Tiger“: Durch „Rocky III“ zur Musiklegende

Sylvester Stallone spielte 1976 das erste Mal den Boxer Rocky Balboa. Der letzte Film erschien 2023, bei dem Stallone als Produzent, nicht mehr aber als Schauspieler tätig war. Die Filmreihe besteht aus mittleweile neun Boxerfilmen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wer an den Film „Rocky“ denkt, hat sofort das Lied „Eye Of The Tiger“ von der amerikanischen Rockband Survivor im Ohr. Der Titelsong zu „Rocky III“ wurde 1982 zum Mega-Hit – dabei war ursprünglich ein anderer Song als Soundtrack geplant.

Hauptdarsteller Sylvester Stallone wollte eigentlich „Another One Bites The Dust“ von Queen für den Boxer-Film, doch die Band verweigerte die Freigabe. „Dann lasse ich eben einen Track komponieren“, meinte Stallone, der auch das Drehbuch der Rocky-Saga verfasst hat. Seine Wahl fiel auf die Band Survivor, deren Song „Poor Man's Son“ er kannte.

Die bis dahin erfolglose Rockband nahm das Angebot gerne an und bewies damit ein glückliches Händchen: „Eye Of The Tiger“ eroberte die Charts weltweit, fast 15 Millionen Singles wurden verkauft. Goldene Schallplatten, einen Grammy und eine Oscar-Nominierung brachte der Song der Band ein.

Der Hit hat sich über die Jahre hinweg als Hymne für persönliche Bestrebungen und sportliche Wettkämpfe etabliert. Er stammt übrigens von einem Ausspruch von Rockys Trainer Mickey, der im Film sagte: „Stay focused and keep the eye of the tiger.“ Zu deutsch: Bleib konzentriert und bewahre dir ein Tigerauge. Der Drumbeat des Songs soll die Schläge des Boxers wiedergeben: links, links, rechts, links.

Eye of the Tiger • Survivor

The Rembrandts' „I’ll Be There For You“: Aufmacher für die Kultserie „Friends“

Der Titelsong „I’ll Be There For You“ von The Rembrandts wurde speziell für die Serie Freinds komponiert und ist fast genauso berühmt wie die Serie selbst. Er fängt den Geist der Freundschaft und Unterstützung ein, der in der Show zelebriert wird. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Von 1994 bis 2004 schrieb die US-amerikanische Sitcom „Friends“ Fernsehgeschichte, deren Titelsong „I’ll Be There For You“ zum ikonischen Aufmacher der Serie wurde. Ironischerweise zeigte sich die Band The Rembrandts zunächst wenig begeistert von der Idee, den Song für die Serie zu liefern.

Nachdem die amerikanische Rockband R.E.M. die Anfrage, ihren Hit „Shiny Happy People“ als Titelsong zu verwenden, abgelehnt hatte, schrieben die „Friends“-Produzenten selbst ein einminütiges Jingle.

Warner Bros. Television wählte die einzige verfügbare Band des hauseigenen Plattenlabel aus, um es aufzunehmen: The Rembrandts. Die Bandmitglieder Danny Wilde und Phil Sōlem zögerten zunächst: Sie wollten als ernsthafte Musiker bekannt sein und nicht für ein Fernsehjingle.

Schließlich fügte sich die die Band doch und komponierte später sogar aus dem Jingle einen eigenständigen dreiminütigen Popsong, den sie nochmal neu aufnahmen. Geschadet hat er ihrem Image nicht: Durch den Hit verzeichneten ihre Alben höhere Verkaufszahlen.