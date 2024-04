Wahnsinnig gut – neue Bücher aus Deutschland

Redaktion und Moderation Theresa Hübner



Mit neuen Büchern von Alexa Hennig von Lange, Christoph Peters, Werner Bräunig, Ronya Othmann, Ilona Hartmann.

Alexa Hennig von Lange erzählt in „Die Wahnsinnige“ vom Schicksal einer unverstandenen Thronfolgerin - historischer Popfeminismus, richtig gut!

Christoph Peters schaut in „Dorfroman“ auf die Anfänge der Antiatombewegung am Niederrhein – Gegenwartsliteratur at its best, extrem intensiv und darum das Buch der Woche.

Ilona Hartmann erzählt in „Land in Sicht“ von einer Flusskreuzfahrt mit Vatersuche - Sommerlektüre wie sie sein soll: unterhaltsam, aber nicht seicht.

Wir besuchen die neue Superbibliothek in Oslo, dort stehen Bücher neben Nähmaschinen und 3D - Druckern.

Dota Kehr, die Berliner Sängerin, verrät warum sie gerne DDR- und Wendeliteratur liest.

Und Alexander Wasner nimmt die Longlist des Deutschen Buchpreises auseinander und wagt sogar eine Siegerprognose.

Alexa Hennig von Lange : Die Wahnsinnige

Dumont Verlag

ISBN 978-3-8321-8127-7

208 Seiten

20 Euro

(Gespräch mit der Autorin)



Oslos neue Superbibliothek

(Reportage von Anja Höfer)



Longlist des deutschen Buchpreises

(Gespräch mit Alexander Wasner)



Christoph Peters: Dorfroman

Luchterhand Verlag

ISBN: 978-3-630-87596-5

416 Seiten

22 Euro

(Rezension von Christoph Schröder)



Werner Bräunig: Rummelplatz

Aufbau Verlag

ISBN: 978-3-7466-2460-0

768 Seiten

12,99 Euro

Gespräch mit Dota Kehr



Ronya Othmann: die Sommer

Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26760-2

295 Seiten

22 Euro

(Rezension von Carsten Otte)



Ilona Hartmann: Land in Sicht

Aufbau Verlag (Blumenbar)

ISBN: 978-3-351-05076-4

160 Seiten

18 Euro

Rezension von Sophia Volkhardt