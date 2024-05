Das letzte Buch von Martin Geck: „So sah die Welt Beethoven“

„So hat niemand den Schmerz verstanden wie Beethoven. Was Laokoon für den physischen Schmerz, das ist er für den der Seele. Er weiß seine Schlangen an das Gemüt zu legen, daß wir unter ihrem Druck aufstöhnen möchten. Gegen diesen Schmerz sind die schmerzhaftesten Partien Lord Byrons oberflächliches Kitzeln und Kauen. Beethoven stand öfter in der Nacht auf, trat zum Klavier, spielte einen Gedanken, ging stundenlang im Zimmer auf und nieder und spielte in Pausen immer wieder dasselbe. Es war ihm noch immer nicht tief genug hinabgedrungen in die Tiefe des Menschenschmerzes, er wollte diesem die letzte Türe aufmachen, hinter welcher nichts mehr ist als Verzweiflung.“