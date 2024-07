Geschichten erzählen und einmischen – Monika Kleebauer und das Chawwerusch Theater in Herxheim

Stilistisch vielfältig, immer wieder neu, ambitioniert, alternativ, kritisch – all das wird dem Chawwerusch Theater in Herxheim zugeschrieben. Seit fast 40 Jahren macht das Theaterkollektiv regionale Geschichte und Geschichten erlebbar.

Monika Kleebauer ist Gründungsmitglied und war schon dabei als das Ensemble noch als Wandertheatergruppe herumzog. Das Theater und sie selbst sind bewusst aufs Land. Schon lange hat die Gruppe ihre feste Spielstätte in der Pfalz.

Dort mischen sich die Theaterleute ein, begeben sich gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern auf Spurensuche und bringen auch die unbequemen Geschichten der Region auf die Bühne.

Musiktitel

Amariszi amari

Mischpoke

CD: Heymland



Mandelblütenblues

Michael Bauer & Adax Dörsam

CD: Herzkeks



Ghazali

Elsa & Der Viertelton

CD: heimaten



Send me on my way

Rusted Root

CD: When I Woke



Der Traum ist aus

Ton Steine Scherben

CD: Keine Macht für Niemand