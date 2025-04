Einfach mal ein Theater gründen – und das auch noch in der Südpfalz? Ziemlich mutig. Getraut haben sich das in den 1980er-Jahren die Schauspielerinnen und Schauspieler von Chawwerusch. Heute geht es um die Zukunft.

Freies Theaterkollektiv mit Sitz in der Südpfalz

Freie Theater haben's schwer in der Kulturlandschaft, viele Projekte sind kurzlebig und scheitern oft an der Finanzierung. Seit 40 Jahren behauptet sich dagegen das professionelle Theaterkollektiv Chawwerusch. Das liebe Geld ist aber auch hier ein Dauerthema, das gerade wieder einmal akut ist.

Gestartet 1984 im Odenwald als politisches Wandertheater, hat die Truppe heute ihre Heimat in Herxheim bei Landau in der Pfalz – inklusive eigener Spielstätte.

Gründungsmitglied und Schauspielerin Monika Kleebauer, damals frisch aus dem Studium in Tübingen gekommen, erinnert sich an die wilden Achtziger: „Ich wollte politische Arbeit machen, aber eben auch so, dass sie bei den Leuten ankommt und dass sie mir auch Spaß macht.“ Das Ergebnis: Chawwerusch.

„Chawwerusch heißt eine Bande, die sich zusammentut, um einen Überfall zu landen und dann wieder auseinandergeht. Und so war am Anfang auch unser Projekt gedacht. Wir sind aus ganz verschiedenen Regionen gekommen und wollten Theater machen“, sagt Kleebauer. Nur dass Chawwerusch nicht mehr auseinanderging.

Aktuelles Bühnenprogramm am Chawwerusch-Theater Zu Beginn der Spielzeit 2024/25 zeigt das Chawwerusch-Ensemble eine selbsternannte „Dramödie“: Das Stück „BEEFZ“ , bei dem Esther Steinbrecher das Buch geschriebe hat und Regie führte, erzählt von Vertrauenslehrer Timo und Anti-Gewalt-Beauftragten Jana, deren gemeinsame Vergangenheit sie wieder einholt. Nun müssen sie vor dem Publikum erklären, warum sie selbst so gewaltbereit sind. Die Premiere fand am 15. November statt. Weitere Aufführungen bis zum 26. Januar 2025 im Chawwerusch Theater Herxheim (Obere Hauptstraße 14, 76863 Herxheim bei Landau).

Die Anfänge: Neugierde und Gegenwind

Zu Fuß, mit Handkarren und Pferden zieht das Kollektiv los, so der Gründungsmythos. „Wir sind von Ort zur Ort gezogen und haben gespielt, sind dann bis nachts zusammengesessen, haben Musik gemacht, bis zwei, drei Uhr und haben dann wieder weitergeprobt“, so die Schauspielerin.

„Wilder Odenwald“: Ursprung und Titel des ersten Chawwerusch-Stücks aus dem Jahr 1984. SWR

Inzwischen ist Chawwerusch sesshaft geworden, weniger wild – zumindest abseits der Bühne. Von Herxheim bei Landau aus zieht das Theater immer noch los auf Tourneen. Fixpunkt ist aber ein ehemaliger Tanzsaal, der zur eigenen Spielstätte wurde.

In den ersten Jahren gab es einerseits Neugierde auf die Arbeit der Theatergruppe, vor allem der Jugend. Doch es gab auch Gegenwind: „Wir waren schon die Fremden hier im Ort“, erinnert sich Kleebauer. „Es gab natürlich auch sowas, dass plötzlich die Polizei hier stand, weil jemand angerufen hatte: Hier wäre ein abseitiges Theater.“

Was heißt eigentlich Chawwerusch? Der Begriff Chawwerusch kommt aus dem Rotwelsch, einer Geheimsprache, die früher vom fahrenden Volk gesprochen wurde. Chawrusse bzw. chawerusche leitet sich von chawer (Kamerad, Gefährte, Freund, Komplize, Bandenmitglied; vgl. hebräisch haver (חָבֵר)) ab und bedeutet Bande. Das pfälzische „Kafruse“, besitzt den gleichen Wortstamm und bezeichnet eine Bande rotzfrecher Kinder. Chawwerusch ist also eine rotzfreche Theaterbande. (Quelle: Chawwerusch Theater)

Typisch Chawwerusch: Theater für und mit dem Publikum

Doch Kleebauer und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen die Bevölkerung für sich – mit etwas, das heute typisch Chawwerusch ist.

Mit Bürgertheater-Projekten findet die Gruppe einen Zugang zu den Menschen in der Region und es entstehen gemeinsame Stücke. „Wir haben vorher Interviews geführt mit den Leuten, daraus haben wir dann Theater gemacht. Wir waren die Regisseure, die Autorinnen – und die Leute haben ihre eigene Geschichte gespielt.“

Beim Stationentheater in Kirrweiler führten Laiendarsteller an verschiedenen Stellen Szenen aus der Ortsgeschichte auf. SWR

Zum Beispiel beim Stationentheater zu runden Jubiläen wie in Landau, Kirrweiler oder Herxheim. „Dadurch haben die Leute gesehen: Wir sind interessiert am Ort, an der Geschichte, wir geben auch wieder was zurück. Und wir können arbeiten“, sagt Kleebauer heute.

Das Motto: „Komisch, tragisch, herzlich!“

Beim Theaterkollektiv sind die sieben festen Ensemblemitglieder nicht nur Schauspielerin und Schauspieler, sondern auch Produktionsleitung, Geschäftsführung und künstlerische Leitung. Alles wird gemeinsam entschieden. Neben dem Ensemble gibt es noch Gäste auf der Bühne, bei der Regie sowie ein festes Team in Verwaltung, Theaterpädagogik und Technik.

Das Ensemble von Chawwerusch (von links nach rechts): Stephan Wriecz, Felix S. Felix, Danilo Fioriti, Miriam Grimm, Ben Hergl, Monika Kleebauer, Thomas Kölsch (nicht mehr dabei) und Walter Menzlaw. Pressestelle Helmut Dudenhöffer

„Hier müssen viele Leute viele Dinge gleichzeitig tun. Das ist manchmal anstrengend und dann auch belastend. Aber alle arbeiten gemeinsam, jeder weiß, warum man es macht“, sagt Susanne Schmelcher. Die Regisseurin inszeniert sonst an großen Bühnen, kommt aber für den besonderen Chawwerusch-Geist immer wieder als Gastregisseurin in die Pfalz.

Generationenwechsel und soziale Projekte

Die Jugendgruppe des Chawwerusch Theaters in Herxheim führt eigene Stücke mit aktuellen Themen auf. Herzenssache e.V.

Damit dieser erhalten bleibt und weitergetragen wird, hat das Theater für Kinder und Jugendliche die „Expedition Chawwerusch“ mit einem eigenen Programm und den wöchentlichen Jugendclub „Theaterscouts“ gegründet. Diese Produktionen widmen sich aktuellen gesellschaftlichen Themen wie dem Gendern. Eine Theaterpädagogin bietet zudem Workshops an Schulen an.

„Kein hippes, wokes Theater“

Da auch die wildesten Theatermenschen einmal älter werden, ist bei Chawwerusch inzwischen ein Generationenwechsel in Gang. Langjährige Mitglieder gehen in den Ruhestand, neue sind dazugekommen. Was geblieben ist: kritisches Volkstheater mit Sinn für das Komödiantische.

Felix S. Felix hat Chawwerusch 1984 mitgegründet und ist seitdem Teil des Ensembles. SWR

„Wir sind uns und unserem Stil immer sehr treu geblieben“, sagt Schauspielerin Felix S. Felix. „Wir haben uns nie dafür geschämt, dass wir kein hippes, wokes Theater machen. Weil wir Theater für die Leute hier in der Region machen wollen.“

Sie selbst ist seit 1984 dabei und steht zum Jubiläumsjahr in einer Neufassung von „Don Quijote“, nach dem Roman von Miguel de Cervantes, auf der Bühne. Geschrieben hat die Fassung das jüngste Ensemblemitglied: der 38-jährige Danilo Fioriti.

So finanziert sich ein freies Theater Ging zu Beginn bei Auftritten von Chawwerusch noch ein Hut durch die Reihen und wurden Naturalien angenommen, wird heute für Eintritt und feste Gagen bei den Engagements außerhalb des eigenen Theaters gespielt. Dazu kamen Schritt für Schritt Projektförderungen und institutionelle Förderung von der Ortsgemeinde Herxheim, dem Kreis Südliche Weinstraße, dem Bezirksverband Pfalz und dem Land Rheinland-Pfalz. Was noch dazu kommt sind Spenden und Sponsorengelder sowie Unterstützung durch den Trägerverein „Spurensicherung und Volkstheater“. Zwei Drittel der Einnahmen spielt Chawwerusch nach eigenen Angaben selbst ein, ein Drittel seien Förderungen aus öffentlicher Hand, so die Theatermacher. Zum Vergleich: Bei Staats- und Stadttheater kommen rund 80 bis 90 Prozent des Haushaltes aus öffentlicher Förderung.

Selbstausbeutung und Finanzierung: So geht es weiter

Doch die Zukunft ist noch längst nicht gesichert. „Selbstausbeutung, keine Alterssicherung, die nächsten Generationen können das nicht mehr so machen, wie wir“, sagt Ensemblemitglied Monika Kleebauer. „Ich bin jetzt Mitte 60. Wir wissen, wie wenig Rente wir bekommen. Da kriegt man keine Menschen mehr, die Theater so weitermachen."

Im Jubiläumsjahr bringt das Chawwerusch-Ensemble einen Klassiker der Weltliteratur auf die Bühne: „Don Quijote“ Pressestelle Walter Menzlaw/Chawwerusch Theater

Um das zu ändern, arbeitet Chawwerusch daran, für die Zukunft weitere Förderungen aus öffentlicher Hand zu bekommen, die eine angemessene Bezahlung des künstlerischen Personals und sozialverträgliche Absicherung ermöglicht. Im Moment sei man mit dem Land Rheinland-Pfalz dazu in intensiven Gesprächen. Das Ensemble hofft, dass sich dies im kommenden Doppelhaushalt des Landes niederschlägt.

Ab Ende Juni geht das Chawwerusch-Theater mit „Don Quijote“ auf Tournee. Und bleibt so den Wurzeln als Wandertheater auch nach 40 Jahren treu.