Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit sizilianischer Dolce Vita, belgischer Melancholie und meditativen Klängen aus Großbritannien.

Marco Castello – Beddu

Beddu

Marco Castello ist Teil des Musikkollektivs La Comitiva um den Sänger Erlend Øye. Castellos Soloprojekt ist mindestens genauso zu empfehlen, gerade hat er sein zweites Album veröffentlicht, auf dem man gleich noch sizilianischen Dialekt lernen kann: „bello“ etwa wird zu „beddu“.

Las Lloronas – Run

Las Lloronas - Run (Official Music Video)

Zart, verspielt, melancholisch, verletzlich und vor allem menschlich – so klingen die Songs dieses Trios aus Brüssel. Auch textlich verarbeiten sie eine breite Palette an Gefühlen, verpackt in einem wunderschönen dreistimmigen Gesang, den sie mit diversen Instrumenten selbst begleiten. Vollkommen unstrittig unser Album der Woche.

Wax Machine – River

Wax Machine - River [Official Video] - Batov Records

Musik fürs nächste autogene Training kommt aus Brighton von der Band um den Brasilianer Lauro Zanin. Ganz klare Empfehlung nach einer stressigen Woche: Augen schließen und dieses Album durchhören.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 01.12.2023 mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel:

Beddu

Marco Castello

Album: Pezzi della sera



My body

Sarah Walk

Album: My Body



I'd like to know

Ponta Preta

Album: Way Out West!



Hollywood blvd (radio edit)

Loren Kramar

Album: Hollywood Blvd



Run

Las Lloronas

Album: Run



Belly blue

Las Lloronas

Album: Out of the blue



Sometimes you got to

sir Was

Album: We can go anywhere from here



Bougainvillea

Daneshevskaya

Album: Long is the tunnel



River

Wax Machine

Album: The sky unfurls; The dance goes on



Besser

Hafenmann

Album: Besser



Into the night

Loverman

Album: Lovesongs



Wembley

Sababa 5

Album: Aspan