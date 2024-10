Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Genesungswünschen, einem musikalischen Roadmovie und vollem Einsatz.

Sufjan Stevens – A Running Start

Sufjan Stevens - "A Running Start" (Official Lyric Video)

Welch unpassender Titel… denn kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums erfährt Sufjan Stevens, dass er an einer schlimmen Autoimmunerkrankung leidet. Konzerte gibt es deshalb erstmal keine, sondern viele Genesungswünsche seiner Fans – und auch von uns. Auf dass er seine neuen (guten!) Songs bald wieder live spielen kann.

Ladaniva – Yerku Mas

Ladaniva - Yerku Mas [Les Suds, tout court] #29

Was für eine Stimme! Die armenische Sängerin Jacqueline Baghdasaryan zelebriert aber nicht nur die musikalischen Traditionen ihres Heimatlandes, sondern streift querfeldein durch Einflüsse aus Balkan, Russland, Madagaskar und Südamerika. Ein wilder Stilmix, der Laune macht – unser Album der Woche.

Cindy Pooch – Tout ou rien

Cindy Pooch - Tout ou rien

„Alles oder nichts“ singt französisch-kamerunische Musikerin Cindy Pooch und das ist wohl die richtige Devise beim ersten Album. In diesem Fall haut es hin, ein kraftvolles und ebenso intimes Debüt, das ein Leben zwischen Lyon und Yaoundé abbildet.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 06.10.2023 mit Patrick Batarilo.

Musikliste:

Mystery street

Timber Timbre

Album: Lovage



Pomawsuwinuwok wonakiyawolotuwok

Jeremy Dutcher

Album: Motewolonuwok



Bleeding heart

Say She She

Album: Silver



Der Hugenottenfriedhof

Wolf Biermann & Klaus Lenz Sextett

Album: Wolf Biermann & Klaus Lenz Sextett



Yerku mas

Ladaniva

Album: Ladaniva



Shakar

Ladaniva

Album: Ladaniva



A running start

Sufjan Stevens

Album: Javelin



Tout ou rien

Cindy Pooch

Album: In nomine corpus



Im toten meer

Das Kitsch

Album: Wetter



Pink balloon

Ibadet Ramadani

Album: Pink balloon



Sal al malecón

Roberto Fonseca

Album: Sal Al Malecón