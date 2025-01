Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit triefender Coolness, ansteckender Spielfreude und achtsamer Selbstfürsorge.

Gotts Street Park feat ENNY - Mountains

Gotts Street Park - 'Mountains' feat. ENNY (Official Video)

Diese Truppe aus Leeds arbeitet stets mit diversen Gästen am Mikrofon und liefert ihnen ein unglaublich lässiges musikalisches Bett. Zum Reinlegen oder Reinsingen, so wie es hier die Rapperin Enny hier macht. Meine Güte ist das cool.

Tolyqyn – Given the chance

Kufa-Überbrückungshilfe Nr.1: Tolyqyn

So einzigartig wie dieser Name ist auch die Musik der Berliner Band. Mit meist gezupfter Bratsche in der Hand spielt Roland Satterwhite mit seiner Truppe eine treibende Mischung aus Jazz, Rock und afrikanischen Elementen – das ist komplexe Musik, die man auch ohne Jazzstudium hören und genießen kann. Ohne Zweifel, unser Album der Woche.

To Athena – Es näscht

To Athena "Es Näscht" (Audio)

Nass ist es draußen gerade, ja. Aber das „Näscht“ hier ist Schwyzerdütsch und meint das Vogelnest. Ein schönes Bild von Tiffany Limacher alias To Athena für ihren Wunsch nach Achtsamkeit, Geborgenheit und Ruhe.

