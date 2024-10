Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit dem Frühling, dem Meer und der Jugend.

Der Frühling – Die Welt dreht sich so schnell

Dieser Mann arbeitet mit Herz, Hirn und Handwerk: Lukas Kurz alias Der Frühling spielt mit skurrilen Texten, detailverliebter Produktion und raffiniertem Songwriting. Immer wieder überraschen hübsche Akzente, Claps oder Triangel – in diesem Stück stimmt einfach alles.

Oriane Lacaille – Lam la mer

René Lacaille ist einer der populärsten Musiker der Insel La Réunion, seine Tochter Oriane war schon früh mit ihm auf den Bühnen unterwegs. Jetzt veröffentlicht sie ihr erstes Album, bei dem der Vater natürlich auch mit am Start ist – hypnotisch, verzaubernd, geheimnisvoll und unser Album der Woche.

The Last Hurrah!! – Bonnie Michel

Irgendwo zwischen Fleetwood Mac und The Left Banke kann man diesen Sound hier ansiedeln, in jedem Fall äußerst nostalgisch. Aber so ist das auch gedacht: Kreativer Kopf der Gruppe ist der Norweger HP Gundersen, 70 Jahre alt und spürt auf diesem Album den Sounds seiner Jugend nach. Auf alle Fälle was fürs Herz.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 27.10.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musikliste

Just a little more time

Bombay Bicycle Club

Album: My Big Day



Mister

Sonja Kandels

Album: Express Your Life



Sleeper

Badbadnotgood and Charlotte Day Wilson

Album: Sleeper



Die Welt dreht sich so schnell

Der Frühling

Album: Komm in Bewegung



Kaf do lo

Oriane Lacaille

Album: Kaf do lo



Lam la mer

Oriane Lacaille

Album: iViV



Look beyond the sun

Web Web x Max Herre

Album: Web Max II



Feeling Good

Youn Sun Nah with Jon Cowherd

Album: Feeling Good



Bonnie Michelle

The Last Hurrah!!

Album: Modern nostalgia



The year of the rabbit

Yīn Yīn

Album: The year of the rabbit