Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem altbekannten Ohrwurm, einem ESC-Sieger und ukrainischen Volksliedern.

Skinny Pelembe & Beth Orton – Who by Fire

Skinny Pelembe - Who By Fire (feat. Beth Orton) (Official Visualiser)

Eigentlich ein unantastbarer Song des kanadischen Altmeisters Leonard Cohen. Aber was die beiden Briten hier veranstalten, macht doch richtig Laune. Diese Melodie ist einfach ein herrlicher Ohrwurm. Achja, auch Cohen hat sich schon inspirieren lassen von einem hebräischen Gebet namens „Unetaneh Tokef“.

Salvador Sobral – pedra quente

SALVADOR SOBRAL - pedra quente - videoclip oficial

2017 hat Salvador Sobral seinem Heimatland Portugal den ersten Sieg beim Eurovision Song Contest beschert und ist damit über Nacht weltbekannt geworden. Charakteristisch ist seine sanfte, warmweiche Stimme, die auch für den Titel seiner neuen Platte verantwortlich ist: „Timbre“ ist unser Album der Woche.

Ganna – Tuman

Tuman

Ganna Gryniva verarbeitet auch auf ihrem zweiten Album alte Volkslieder aus der Ukraine. Dieses Mal weniger jazzig, dafür elektronischer mit Loops und Samples, was die Lieder zu beeindruckenden, teils hypnotischen Stücken mutieren lässt – so wie dieses hier.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 29.09.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musikliste:

I'm a good woman

Maiiah & Angels Of Libra

CD: Kava



Fäschtmol

To Athena

CD: Spinning



Meine Freunde

Braake

CD: Kann ja alles sein



Run

Las Lloronas

CD: Run



Pedre quente

Salvador Sobral

CD: Pedre quente



Abutres da premonição

Salvador Sobral

CD: Timbre



Tight

Samara Joy

CD: Tight



Unrealistische Erwartungen

Lukas Meister

CD: Schneeflocken im Sommer



Who by fire

Skinny Pelembe feat. Beth Orton

CD: Who by fire



Je veux vivre

Veronica Swift

CD: Veronica Swift



Tuman

Ganna Gryniva

CD: Kupala



Home among the swinging stars

Mapache

CD: Swinging stars