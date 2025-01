Ein Buch beim Salonbesuch – Vorlesefriseur Danny Beuerbach

Danny Beuerbach hat als Friseur schon in China und Guatemala gearbeitet, auch bei Dreharbeiten für einen Spielfilm, Modeschauen und Musikfestivals. Als er wieder mehr lesen will und merkt, dass sein Beruf ihm kaum Zeit dafür lässt, kommt ihm eines Tages eine Idee: seine Kunden könnten ihm doch etwas vorlesen, während er ihnen die Haare schneidet.

Aus diesem Projekt „Vorlesefriseur“ ist inzwischen eine spielerische Form der Leseförderung geworden, die Beuerbach bundesweit verbreiten möchte. Nebenbei hat er dann sogar selbst ein Buch geschrieben. Ein magischer Frisör spielt darin die Hauptrolle.

(Wiederholung vom 07.06.2022)

Der magische Frisör Pressestelle Ravensburger Verlag Der magische Frisör Autor: Danny Beuerbach, Patrick Wirbeleit Genre: Kinderbuch Verlag: Ravensburger ISBN: 978-3473361304

