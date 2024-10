In Stuttgart findet in diesem Jahr die internationale Konferenz "Zugang gestalten" statt, bei der sich Expertinnen und Experten über die Bedeutung und Verantwortung des kulturellen Erbes austauschen.

„Erben ist ein aktiver Prozess. Es reicht nicht, Erbe nur zu besitzen; man muss es sich auch aneignen“, sagt Professor Paul Klimpel, der die Tagung leitet. Auf der Konferenz wird unter anderem das Thema Migrationsbewegungen und ihr Einfluss auf das kulturelle Erbe behandelt.

„Viel wichtiger als Eigentum ist die Verantwortung für dieses Erbe“, so Klimpel. Die Veranstaltung vereint Forscherinnen, Juristinnen und Kulturschaffende, die das kulturelle Erbe lebendig halten wollen.