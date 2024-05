25 Jahre Google: Wie die Datenkrake auf KI reagiert

per Mail teilen

Google wurde vom ChatGPT-Start im Herbst 2022 „offenkundig überrumpelt“, sagt Daniel Leisegang von netzpolitik.org. Dennoch seien KI-Chatbots keine ernsthafte Bedrohung für Google, denn die größte Suchmaschine der Welt forsche selber schon lange an Künstlicher Intelligenz.

Alltag ohne „googeln“ kaum vorstellbar

Ein Alltag ohne die Suchmaschine Google ist für viele Menschen kaum vorstellbar. In diesen Tagen wird die bekannteste Internet-Suchmaschine der Welt 25 Jahre alt. In diesen 25 Jahren ist Google zu einem der größten Tech-Giganten der Welt angewachsen, prägt unseren Umgang mit dem Internet, „googeln“ ist zur Vokabel geworden. Allerdings: Ob die nächsten 25 Jahre auch so erfolgreich werden für den Konzern, ist angesichts der technologischen Entwicklung zumindest offen.

KI ändert vieles für Google

Daniel Leisegang, Chefredakteur von netzpolitik.org, verweist im SWR2-Interview vor allem auf KI-basierte Chatbots wie ChatGPT. Sie ermöglichten künftig einen regelrechten Dialog mit dem Nutzer. Das allerdings, so Leisegang, sei für Google keine ernsthafte Bedrohung: „Dahinter müssen immer noch Informationen verarbeitet werden, sortiert werden und ausgegeben werden. Und das wird Google weiterhin und vermutlich besser als viele andere machen.“

ChatGPT war böse Überraschung

Dennoch wurde Google aus Sicht des Experten „offenkundig überrumpelt“ vom Start von ChatGPT im vergangenen Herbst. Die Aufregung war allerdings nur von kurzer Dauer. Denn, so Leisegang: „Google ist schon lange dabei, KI zu erforschen und auch in die Produkte einfließen zu lassen. Sie haben bisher einfach nur das Risiko gescheut.“ Jetzt allerdings, so Leisegang im SWR2-Interview, werde sich Google allzu langes Zögern nicht mehr leisten können.

Das Google-Geschäftsmodell mit Werbung infrage gestellt

Das grundsätzliche Problem des Konzerns besteht darin, dass durch Künstliche Intelligenz sein gesamtes Geschäftsmodell und insbesondere das Werbegeschäft „ordentlich durcheinander gerät“. Die Möglichkeit, mit Chatbots zu kommunizieren, wirke sich direkt aus auf künftige Marketingstrategien von Anzeigenkunden – und damit auch auf Google selbst, so Leisegang. Die Kernfrage laute: „Wie präsentiere ich eigentlich Werbung in diesen Dialogen?“

Desinformationen bei US-Präsidentschaftswahl sind „ganz realen Gefahr“

Künstliche Intelligenz bedroht aus Sicht des Internet-Experten nicht nur das Geschäftsmodell, sondern auch das Image von Google. Große Mengen KI-basierter neuer Inhalte erhöhe die Gefahr, dass vermehrt Desinformationskampagnen in die Ergebnisse von Suchmaschinen gerieten. Damit sei deren Glaubwürdigkeit bedroht. Leisegang spricht im SWR2-Interview von einer „ganz realen Gefahr“ – die nach seiner Einschätzung auch bald konkret werde: „Das wird gerade bei der US-Präsidentschaft Wahl im kommenden Jahr sicherlich eine große Rolle spielen. Und da werden wir ein Katz-und-Maus-Spiel erleben zwischen Google und diesen Desinformationskampagnen.“ Ob dieses Rennen letztlich zugunsten Googles ausgehe, sei keineswegs sicher.