Ich bin der König der Welt – Leonardo DiCaprio

Was den Titanic Soundtrack so rührend und sehnsüchtig macht, das erfahrt ihr in dieser Folge Score Snacks.



Denn heute erzählen wir die Geschichte von Rose und Jack, die sich auf der Titanic kennenlernen. Und obwohl uns die begleitende Musik zur berühmte "Ich-Fliege-Szene" eigentlich ein gutes Gefühl gibt, lässt sie uns doch auch Zweifel aufkommen. Ist auf der Titanic vielleicht doch nicht alles so rosig, wie es auf den ersten Blick scheint?



Wie Komponist James Horner das bei der Musik von Titanic anstellt, das hört ihr in dieser Folge Score Snacks.



Film: Titanic (1997)

Regisseur: James Cameron

Komponist: James Horner



Autoren: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Redaktion: Chris Eckardt und Henriette Schreurs

Sprecherin: Henriette Schreurs



