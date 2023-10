Filmkritik: Martin Scorseses neuer Blockbuster "Killers of the Flower Moon"

US-Regisseur Martin Scorsese hat einen neuen Film gedreht. Es ist sein 26. Spielfilm, nach Kultfilmen wie Taxi Driver, Godfellas oder Wolf of Wall Street. Heute kommt Killers of the Flower Moon ins Kino, und das soll für Scorsese das nächste große Meisterwerk werden. Die Zutaten stimmen schon mal: Seine Lieblingsschauspieler Robert de Niro und Leonardo diCaprio sind mit dabei. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner hat den Film gesehen. Worum es in „Killers of the Flower Moon geht, hören Sie im Interview.