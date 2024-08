Bei den Filmfestspielen „Heimat Europa“ in Simmern werden spannende Debütfilme gezeigt. Wir stellen drei packende Filme von Regisseurinnen vor, in denen es um Migration und Identität geht.

Die sechste Ausgabe des Filmfestivals Heimat Europa in Simmern findet vom 9. bis zum 24. August statt. Schirmherr ist der aus dem Hunsrück stammende Filmregisseur Edgar Reitz. Das Festival bietet eine reiche Auswahl aus mehr als 40 Filmen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf südeuropäischen Produktionen, aus Spanien, Italien oder der Türkei.

Neben Klassikern von Pedro Almodovar oder Federico Fellini werden auch zahlreiche Debütfilme gezeigt. Sie stammen zum Großteil von jungen Regisseurinnen, die weibliche Figuren in den Mittelpunkt stellen. Sie erzählen berührende Geschichten von Flucht, Heimatverlust und die verzweifelte Suche nach neuen Perspektiven, Frieden und Freiheit.

Jurorin Nicolette Krebitz im Gespräch über die Filmfestspiele:

„Echoes from Borderland“ – Über die Pushbacks an der EU-Außengrenze

Der 70-minütige Film von Lara Milena Brose wurde auf dem diesjährigen Max Ophüls-Filmfestival als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Die junge Afghanin Nahid ist vor den Taliban geflüchtet. Hochschule für Fernsehen und Film München

Die 15-jährige Afghanin Nahid ist vor den Taliban geflüchtet und an der EU-Außengrenze in Bosnien-Herzegowina gestrandet. Sie lebt in einem improvisierten Zeltlager und hat schon mehr als 25 mal versucht, die Grenze nach Kroatien zu überqueren – ohne Erfolg.

Die bosnische Bäuerin und Witwe Ferida lebt im Grenzgebiet und ist hilfsbereit. Hochschule für Fernsehen und Film München

Nahid erlebt aber nicht nur Gewalt und Ablehnung, sondern auch Sympathie. Die alte Bäuerin Ferida und der Imbissbetreiber Elvir helfen ihr – über kulturelle Grenzen hinweg. An der Grenze zur EU begegnet sie Menschen, die selbst durch den Bosnienkrieg in den neunziger Jahren traumatisiert sind.

„Jenseits der blauen Grenze“ und „Milchzähne“ beim Max Ophüls Preis

„Jenseits der Blauen Grenze“ – aus der DDR in die Freiheit

Hanna ist eine talentierte Schwimmerin in der DDR und systemtreu. jakob_fliedner_Wood_Water_Films

Diese Fluchtgeschichte spielt in der DDR, im Sommer 1989. Regisseurin Sarah Neumann hat den Roman „Jenseits der Blauen Grenze“ von Dorit Linke (2014) fürs Kino adaptiert. Die Hauptrolle der Hanna spielt Lena Urzendowsky, unter anderem bekannt durch die Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.

Andreas will aus der DDR flüchten und bittet Hanna um Hilfe. jakob_fliedner_Wood_Water_Films

Als begabte Leistungsschwimmerin, die von Olympia träumt, ist Hanna fest in der DDR-Gesellschaft verwurzelt. Ihr Freund Andreas dagegen verhält sich nicht systemkonform und will die Republik verlassen. Hanna hilft ihm schließlich, die 50 Kilometer-Strecke durch die Ostsee zu schwimmen.

Absolut lebensgefährlich: Am Ende bleibt nur noch die Flucht durch die Ostsee. jakob_fliedner_Wood_Water_Films

Die Handlung des Films ist fiktiv, hat aber einen realen Hintergrund: Zwischen 1961 und 1989 versuchten tatsächlich Hunderte von DDR-Bürgern über das Meer Richtung Freiheit zu entkommen – dabei kamen viele Menschen ums Leben.

Kinostart am 3.10.24

„Ellbogen“ – Identitätssuche einer jungen Migrantin

Melia Kara spielt die 17-jährige Hauptfigur Hazal, eine junge Frau auf Identitätssuche. film & verleih/MASSIMO DI NONNO, jip film & verleih

Vorurteile und Zurückweisung: So erlebt die 17-jährige Deutsch-Türkin Hazal ihren Alltag in Berlin. Die Suche nach einem Ausbildungsplatz ist aussichtslos, die Arbeitsagentur empfiehlt ihr Trainingsprogramme. Aus Frust wird Gewalt, und Hazal muss flüchten. Sie landet in Istanbul, in einer Stadt, die ihr vollkommen fremd ist.

Die Uraufführung des Films fand bei der 74. Berlinale statt. film & verleih/MASSIMO DI NONNO, jip film & verleih

Regisseurin Azli Örsalan hat den gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir (2017) verfilmt. Es geht um die Selbstfindung einer jungen Frau zwischen den Kulturen. Hazal hat Probleme ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Deshalb steht sie unter dem ständigen Druck, sich behaupten oder beweisen zu müssen – ein Schicksal, dass sie mit vielen Migrantenkindern in Deutschland teilt.

Kinostart am 5.9.24