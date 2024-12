Doku zum 60. Geburtstag von Hape Kerkeling: Der Mann, der Deutschland zum Lachen bringt

Hape Kerkeling wird 60 Jahre alt – ein Anlass, den die ARD mit einem Thementag feiert, inklusive einer neuen Dokumentation über sein bewegtes Leben: „Total normal“, zu sehen in der ARD-Mediathek.

Der Filmemacher Eric Friedler, Co-Regisseur der Doku „Total normal“ , beschreibt Kerkelings Humor als einzigartig: „Er konfrontiert, ohne die rote Linie zu überschreiten. Er ist respektvoll und dennoch offensiv.“

Auf einem Level mit Loriot

Kerkeling hat mit seinen Figuren wie Horst Schlämmer oder Königin Beatrix deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Friedler erklärt: „Solche Charaktere kennt jeder irgendwoher, und doch sind sie so einzigartig, dass sie unerreicht bleiben.“

Seine Fähigkeit, Schmerz und Selbstironie zu verbinden, verleihen seinen Sketchen eine tiefere Dimension. In puncto Beliebtheit sei Kerkeling bei den Deutschen auf einem Level mit Loriot, sagt Friedler bei SWR Kultur.

Ohne Scheu, sich politisch zu äußern

Die Dokumentation zeigt auch Kerkelings persönliche Seite. „Wir lernen nicht nur den Comedian kennen, sondern auch einen Mann mit politischer Haltung“, sagt Friedler. Besonders beeindruckte ihn Kerkelings Rede gegen Antisemitismus nach den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten: „Das war ein Akt enormer Zivilcourage.“

Neben seiner Komik ist Kerkeling auch für seine Warmherzigkeit bekannt. „Er geht offen auf Menschen zu und freut sich über Begegnungen, besonders in seiner Heimatstadt Recklinghausen“, so Friedler. Die ARD-Doku zeigt den Künstler in all seinen Facetten – humorvoll, verletzlich und engagiert.