Buggles-Award - Preisgekrönte Musikvideos aus Baden-Württemberg

Eine Auswahl der besten Musikvideos aus baden-württembergischer Produktion wird seit 2021 jedes Jahr mit dem „Buggles-Award“ ausgezeichnet, verliehen vom Pop-Büro Stuttgart und dem Filmwinter Stuttgart. Originalität und Grenzüberschreitung sind hier wichtiger als Budgets und Chart-Platzierung - beste Unterhaltung garantiert!

Musik-Videos, dass alles Wesentliche falsch macht

Die Popband „Nevee“ macht sich in ihrem neuesten Video hingebungsvoll zum Affen. Ganz zu Beginn tapsen die vier jungen Musiker aus Weinsberg - eingekleidet in grotesk geschmacklose Bühnenfummel- vor den Tresen eines plüschigen Luxus-Hotels. Dort lauert eine gnadenlose Gouvernante, die die lächerlichen Burschen so richtig rund macht.

Die Gouvernante aus dem Musikvideo: The Grand NEEVE Hotel, Stuttgart 2024, Musik: NEEVE. Pop-Büro Region Stuttgart © Felix Seyboth, Marius Spohrer, Ekaterina Gradoboeva

Dann proben die Gedemütigten in einem Hinterzimmer für den Auftritt, bis einer von ihnen kollabiert und die Band-Kollegen ihn mit ziemlich grobmotorischer Herzmassage im Takt des Drummers wiederbeleben.

Der eigentliche Witz dieses Musik-Videos liegt darin, dass es das Wesentliche falsch macht. Vor lauter Slapstick und Schabernack bleibt von dem Song, den so ein Video üblicherweise bebildern sollte, gefühlt eine halbe Strophe übrig, dazu verstreute Schnipsel des Refrains.

The Grand NEEVE Hotel (Full Video)

Der Buggles Award ist ein cineastischer Preis

Kurz gesagt: Das hier pfeift man auf alle Konventionen des Genres. Und damit passt das Video perfekt zum Buggles-Award, dem Musik-Video-Preis des Landes Baden-Württemberg. Den hat Amelie Köppl vom Pop-Büro Stuttgart vor ein paar Jahren ausgeheckt, zusammen mit dem Medienkunst-Festival „Filmwinter Stuttgart“.

„Der Buggles Award ist ein Preis für die Filmschaffenden und nicht für die Musikschaffenden. Also wir wollen []…die Menschen hinter dem Video thematisieren und auch ins Rampenlicht stellen

Unverzichtbarer Klassiker: Nächtliche Autofahrt durch die Stadt

Unverzichtbar ist auch der Musik-Video-Klassiker „Nächtliche Autofahrt durch die Stadt“, sagt Köppl: „Das passiert jedes Jahr: Nachts im Auto durch die Stadt fahren, das ist seit Jahr Eins vom Buggles-Award ein Thema; aber ist auch ein schönes Motiv, eigentlich schon ein sehr gutes Bild - muss man natürlich einfallsreich in Szene setzen.“

Musikvideo: Morphium am Steuer, Stuttgart 2024, Ferdinand Führer, Roland van Oystern. © Ferdinand Führer

Im klapprigen Opel unterwegs zur Milchstraße

Zum Beispiel ironisch, wie im Video von Ferdinand Führer und Roland van Oystern. Die fahren mit einem klapprigen Opel Kadett am Parkhaus los und bleiben am Ende irgendwo in den Weiten der Milchstraße mit ihrer alten Karre liegen.

Stilistisch geht fast alles

Abgesehen vom Stilmittel Parodie ist es schwierig, klare Trends zu benennen. Das Spektrum der 14 Clips auf der Shortlist geht vom körnigen Realfilm in Schwarz-Weiß über handgezeichneten Trickfilm und werblich glatte Studio-Perfektion bis zu KI. Auch musikalisch geht fast alles – von Spaß-Pop und tanzbaren Hymnen bis zu existentieller Düsternis und trashigem Garagen-Punk.

Starker Einfluss von Social Media

Deutlich erkennbar, sagt Amelie Köppl, ist im aktuellen Jahrgang der Einfluss von Social Media: „Man veröffentlicht eine Single. Und dann macht man ungefähr zehn bis 20 kleine Videos davon, um die auf TikTok oder Instagram zu bewerben.“

In Perfektion demonstriert das der Beitrag von Anna Illenberger alias Kitz. Die Stuttgarter Multi-Media-Künstlerin zeigt einen komplexen Clip, der in wenigen Minuten vier Song-Fragmente miteinander verbindet. Immer wieder bricht der Flow ab, Zwischenschnitte leiten über zur nächsten Einstellung. Wenn werbliche Logik sich so elegant als Dekonstruktivismus tarnt, dann kann das Ergebnis glatt als Kunst durchgehen.