Hausarrest, Sprechverbote und Finanzblockaden: Wo Theater gegen Zensur ankämpfen

Das Grundgesetz und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte schützen die Kunstfreiheit. Insbesondere das Theater gilt dabei als Ort der freien Meinungsäußerung und gerät daher immer wieder in Konflikt mit Machtstrukturen oder gesellschaftlichen Tabus. Ein Stuttgarter Theaterfestival setzt sich nun mit Zensur auf der Bühne auseinander.

„Ich nehme nicht teil am Krieg“ lautete der Titel der letzten Aufführung am renommierten Moskauer Gogol-Zentrum. 2022 wurde das Theater, das lange Jahre vom regierungskritischen Regisseur Kirill Serebrennikov geleitet wurde, geschlossen. IMAGO IMAGO / ITAR-TASS

Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 hat der Druck auf Theatermacher unter der Regierung von Wladimir Putin drastisch zugenommen. Insbesondere in Bezug auf Werke, die sich kritisch auseinandersetzen mit dem Stalinismus, historischen Verbrechen der Sowjetunion oder dem Krieg in der Ukraine, mit Menschenrechten, Korruption oder LGBTQ+-Themen.

Das im Westen bekannteste Opfer ist der renommierte Theatermacher und Filmregisseur Kirill Serebrennikov. Durch sein Engagement für gesellschaftlich relevante Themen zog er weltweit Aufmerksamkeit auf sich – auch die der russischen Behörden und der Kirche.

Für seine Inszenierung von Richard Wagners „Tannhäuser“ an der Oper Nowosibirsk wurde ihm 2015 Blasphemie vorgeworfen, da Serebrennikov moderne Themen mit religiösen und mythologischen Symbolen kommentierte. Das Stück wurde nach nur wenigen Aufführungen vom Spielplan genommen. Zu groß war der Druck durch öffentliche Proteste und Vertreter der orthodoxen Kirche.

Aus für weltweit renommiertes Gogol-Zentrum

Infolgedessen wurde Serebrennikov 2017 unter Hausarrest gestellt. Ihm wurde vorgeworfen, staatliche Gelder veruntreut zu haben. 2022 wurde auch das von ihm aufgebaute Gogol-Zentrum geschlossen, nachdem es sich mit einer Performance mit dem Titel „Ich nehme nicht teil am Krieg“ gegen den Krieg in der Ukraine positioniert hat.

Das Zentrum verstand sich seit der Leitungsübernahme durch Serebrennikov im Jahr 2014 als Plattform für gesellschaftskritische und experimentelle Kunstformen in den Bereichen Theater, Tanz, Musik und Bildende Kunst.

Ab 2018 inszenierte Kirill Serebrennikov aus dem Hausarrest Projekte an europäischen Bühnen, indem er sich via Online-Schalte zu den Proben einwählte. Erstmals gelang die Ausreise wieder für eine Inszenierung am Thalia Theater Hamburg im Jahr 2022. IMAGO IMAGO / Starface

Unter seiner Leitung hatte sich das Zentrum zu einem der wichtigsten Kulturorte in Russland entwickelt und fand internationale Beachtung. Die Verhaftung Serebrennikovs und die Schließung des Gogol-Zentrums wurden weltweit kritisiert und führten zu Solidaritätsbekundungen in der Kulturszene.

Zensur am Theater von der Antike bis heute Die Zensur ist so alt wie das Theater selbst Bereits in der Antike wurden Theaterstücke zensiert. Sei es, weil sie als blasphemisch gegenüber den Göttern angesehen wurden und damit die öffentliche Ordnung gefährdeten, oder weil sich Einzelpersonen diffamiert sahen. Der athenische Politiker Kleon versuchte immer wieder, juristisch gegen den Komödiendichter Aristophanes vorzugehen, weil er sich in dessen Stücken verunglimpft sah. Das Theater des Herodes Atticus aam Das Theater des Herodes Atticus aam Fuße der Akropolis in AthenFuße der Akropolis in Athen IMAGO IMAGO / NurPhoto Im Mittelalter war es die Kirche, der das antike Theater ein Dorn im Auge war. Für sie standen die heidnischen Theaterformen mit ihren Göttermythen im Widerspruch zum christlichen Glauben und seinen Inhalten. Die Kirche kritisierte nicht nur die weltlichen Schauspieler, sie verbot sogar Priestern, Theateraufführungen zu besuchen. Geistliche Dramen, die Passionsspiele, wurden hingegen gefördert. Revolutionärer Geist im Fokus Schillers Drama „Die Räuber“ ist ein Paradebeispiel für die Zensurpolitik im Zeitalter der Aufklärung in Deutschland. Als das Stück 1782 in Mannheim uraufgeführt wurde, löste es heftige Reaktionen aus. Audio herunterladen (3,8 MB | MP3) Das Streben nach individueller Freiheit, verkörpert in der Figur des Karl Moor, passte nicht in das Weltbild der monarchischen Obrigkeiten. Vielerorts wurde das Drama verboten und Schiller sogar mit Schreibverbot belegt, was der Popularität des Stückes allerdings keinen Abbruch tat – ganz im Gegenteil. Theaterzensur unter den Nazis und in der DDR Während des Nationalsozialismus erlebte die Zensur am Theater ihren Höhepunkt. Stücke von Bertolt Brecht, Ödön von Horváth oder Franz Werfel, die als regimekritisch galten und von den Nazis als „entartet“ eingestuft wurden, verschwanden von den Spielplänen. Audio herunterladen (42,4 MB | MP3) Ähnlich verhielt es sich in der DDR. Dort wurde die Spielpläne vom Kulturministerium überwacht und das Theater instrumentalisiert. Gefördert wurden Stücke über den antifaschistischen Widerstand und solche, die die sozialistische Ideologie in den Vordergrund stellten. Der Zensur zum Opfer fiel etwa Heiner Müllers Stück „Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande“ nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Anna Seghers. Nach der Premiere 1961 wurde es verboten, weil darin die Kollektivierung der Landwirtschaft kritisch dargestellt wurde. Ensemble während der Fotoprobe zu "Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande" in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin. (2019) IMAGO IMAGO / Martin Müller Die SED erklärte das Stück für konterrevolutionär und Heiner Müller wurde aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen.

Seit Beginn von Viktor Orbáns zweiter Amtszeit als Ungarns Ministerpräsident im Jahr 2010 zielt die Politik des Landes zunehmend darauf ab, konservative und nationale Werte in der Gesellschaft zu verankern. Dabei spielt auch die Einflussnahme auf die Kulturszene eine große Rolle.

Das international kritisierte Kulturgesetz von 2019 sorgt dafür, dass staatlich subventionierte Theater in ihrer Themensetzung stärker an die Regierung gebunden sind. Ihre Finanzierung obliegt dem Kulturministerium, ein nationales Kulturkomitee entscheidet über die inhaltliche Ausrichtung der Häuser. Dadurch werden kritische Theaterprojekte tendenziell weniger subventioniert.

Es ist Zeit: Mit diesem Wahlspruch gewann Victor Orbán 2010 die Wahlen in Ungarn. Der autokratisch regierende Ministerpräsident ist der dienstälteste Regierungschef der EU. IMAGO IMAGO / Europress

Nicht zuletzt hat der Staat ein Mitspracherecht bei der Besetzung von Schlüsselpositionen wie den Intendanzen. Regierungsnahe Kandidaturen werden entsprechend bevorzugt.

Alle Theater, die nicht subventioniert werden, sind auf private Finanzierung und Sponsoring angewiesen. Die Folge ist ein harter Kampf für die freie und alternative Theaterszene, die in Ungarn trotz allem sehr lebendig ist, auch dank vieler Kooperationen und Gastspielen im Ausland.

In demokratischen Gesellschaften wird der Druck auf die Kunst- und Meinungsfreiheit mitunter subtiler und auf anderen Ebenen ausgeübt – auch mit dem Geldbeutel.

Zu Beginn der ersten Amtszeit von Donald Trump gab es im New Yorker Central Park eine Inszenierung von Shakespeares „Julius Caesar“. Der römische Feldherr wurde als Geschäftsmann mit leuchtend blonden Haaren dargestellt , sprach mit New Yorker Zungenschlag und hatte Ähnlichkeit mit dem US-Präsidenten. Caesars Frau Calpurnia sprach mit slawischem Akzent – eine unmissverständliche Anspielung auf die First Lady Melania Trump.

Das Festival Shakespeare in the Park 2017 in New York inszenierte Shakespeares Römer-Drama als eine Anspielung auf die Regierung Trump. Gregg Henry (Mitte) spielte den Trump-isierten Caesar, Tina Benko (links) eine Calpurnia, die nicht nur optisch an First Lady Melania Trump erinnerte. dpa Bildfunk Marcus/AP/dpa

Die Ermordung des römischen Staatsmannes mit Trump in Verbindung zu bringen, führte zu hitzigen Debatten in den sozialen Medien. Trump-Anhänger starteten Protestaktionen und Sponsoren des „The Public Theatre“, das für die Inszenierung verantwortlich zeichnete, zogen sich mit sofortiger Wirkung zurück, unter ihnen „Delta Airlines“ und die „Bank of America“.

Da in Deutschland die künstlerische Freiheit und die Meinungsfreiheit durch das Grundgesetz garantiert werden, sind die Theatermacher in ihrer kreativen Arbeit nicht eingeschränkt. Dennoch kann man an mancher Stelle von „indirekter Zensur“ sprechen und das hängt vielerorts vor allem mit den leeren Kassen zusammen.

Mit seinem reichhaltigen Angebot gilt Berlin auch international als das kulturelle Aushängeschild der Republik. Doch da der Landeshaushalt durch die Coronakrise und steigender Ausgaben für Bildung, Soziales und Infrastruktur auf 40 Milliarden Euro im Jahr angestiegen ist, plant der Berliner Senat im kommenden Jahr Einsparungen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Auch die Kulturszene ist massiv betroffen.

Durch die möglichen Kürzungen drohten an Opern-, Konzert- und Theaterhäusern, aber auch in anderen Bereichen wie der Club- oder der freien Szene Einschränkungen im Spielbetrieb bis hin zu Insolvenz und Schließung sowie der Verlust von Arbeitsplätzen, so die Befürchtungen in der Kulturszene.