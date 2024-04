Premiere in Koblenz: „Nixon in China“ bringt Zeitgeschichte auf die Opernbühne

„Nixon in China“ handelt vom Staatsbesuch Richard Nixons, dem ersten eines amerikanischen Präsidenten, in der Volksrepublik China. Es kommt zum legendären Handschlag mit Mao Tsetung, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei. Zum Rahmenprogramm gehörte ein Abend in der Oper, wo ein von Ehefrau Mao inszeniertes Revolutionsballett aufgeführt wird. Das Koblenzer Stadttheater zeigt die Oper jetzt in einer modernen Sporthalle. Der Stoff ist hoch aktuell.